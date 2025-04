Четирима актьори от "Спешно отделение" отново заедно

© Instagram Четирима от най-добрите лекари в многопрофилната болница на окръг Кук се събраха отново за много специален повод. Джордж Клуни, Джулиана Маргулис, Антъни Едуардс и Ноа Уайл - известни още като д-р Дъг Рос, медицинска сестра Карол Хатауей, д-р Марк Грийн и д-р Джон Картър от "Спешно отделение" се събраха, за да отпразнуват премиерата на "Лека нощ и късмет", сценичната адаптация на хитовия филм от 2005 г., в който Клуни участва до 8 юни в Winter Garden Theatre в град Ню Йорк.



Фотографи уловиха четиримата на афтърпартито на звездното събитие в обществената библиотека в Ню Йорк. По стечение на обстоятелствата Маргулис и Едуардс бяха на сцената в Ню Йорк този сезон. Маргулис участва в романтичната пиеса на Бродуей Left on Tenth, докато Едуардс ръководи The Counter Off-Broadway. Съпругата му, Маре Уинингам, която се присъедини към него на премиерата на "Лека нощ и късмет", също беше част от сезона на Бродуей с роля в семейната драма на Cult of Love. Междувременно Уайл се завръща в ролята на лекар по телевизията в The Pitt.



Клуни играе в "Лека нощ и късмет", представление, което бележи както дебюта му на Бродуей, така и първата му роля в театъра от почти 40 години, разказва lifestyle.bg. Той пише пиесата с Грант Хеслов, негов съсценарист по оригиналния сценарий на филма. Подобно на филма, пиесата разказва историята от реалния живот на легендарното разобличение на новинарския журналист от CBS Едуард Р. Мъроу за сенатор Джоузеф Маккарти.