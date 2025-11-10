ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четири телевизии с предложение към Жоро Тошев
Тошев беше поканен на пресконференцията на "Киномания" миналия вторник, за да разкаже за своя филм за актьора Руси Чанев, който през септември стана на 80 години. Бившият продуцент на "Преди обед" не скри пред журналистите, че се е срещнал със звездата от "Мера според мера", подвеждайки го, че го търси по друг повод, а не за да снима филм за него.
Причината да подходи по този начин е, че Чанев рядко дава интервюта и предпочита да стои далеч от светския шум. Когато обаче гледал готовия филм за себе си, останал доволен. След като сподели това и още няколко изречения по повод предстоящата прожекция на документалната лента в рамките на "Киномания", Жоро Тошев обяви: "Трябва да тръгвам, защото ме чакат в една телевизия!". Директорът на "Киномания" Хермина Азарян отбеляза: "Знаем, че телевизиите те влекат", а Тошев отговори, вече крачейки към вратата: "После ме чакат в още три!".
Така стана ясно, че телевизиите се състезават за бившия творчески директор на "Преди обед", след като напусна Би Ти Ви. Само че той не уточни нито кои са тези телевизии, нито за какво го чакат. Хората в залата останаха с впечатление, че са му дали оферти за работа, която ще се обсъжда, но е възможно и да са го поканили за интервюта в предавания – да разкаже за филма си за Руси Чанев, както и за останалите проекти, които наскоро представи. Сред тях са филм за Силви Вартан, книга за Катя Паскалева и др. Така или иначе Жоро Тошев даде да се разбере, че не е седнал да страда след раздялата си с Би Ти Ви, а продължава напред с пълна пара и то в сътрудничество с телевизии.
Наскоро продуцентът разкри в свое интервю, че сериозно вярва, че някой ден ще стане шеф на голяма телевизия. В България поне засега големите телевизии са три: Българската национална телевизия с всичките си канали, Би Ти Ви, която той напусна, и Нова – също с множество тематични канали, прикрепени към нея. Тошев също така разкри, че очаква ръководството на Би Ти Ви скоро да бъде сменено, което подсказа, че може би смята за възможно да го поканят да оглави телевизията. В същото време обаче не е изключено да има и други оферти, защото е популярен и доказан журналист, така че трудно ще остане без работа.
