ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Чесън и джинджифил - естествен щит за здравето, доказан от векове
Силата на комбинацията чесън и джинджифил
Наистина в сферата на природните средства и натуропатичната медицина, малко комбинации са толкова мощни и почитани във времето, колкото чесън и джинджифил. Тези две съставки се открояват като мощни природни средства, използвани от векове в различни култури с широк спектър от терапевтични приложения.
От подпомагане на естествените защитни сили на организма чрез засилване на имунната система до подобряване на храносмилането и намаляване на възпалението, ползите от чесън, джинджифил и лимон са добре документирани както в традиционната билкова медицина, така и в съвременните научни изследвания.
Затова може да се използват чесън и джинджифил като естествени щитове, като бъдат включени в диетата, за да се подкрепи имунната система, най-вече заради антибактериалните, антивирусните и антиоксидантните им свойства. За целта можете да се консумират по различни начини, например в топъл чай с мед и лимон, домашен тоник, смесен с други съставки, или просто като бъдат добавени щедро към ежедневните ястия.
Рецепти с джинджифил и чесън
Тоник с чесън, джинджифил и мед
Съставки: 1 чаша вода, 1 чаена лъжичка пресен настърган джинджифил, 1 счукана скилидка чесън, 1 чаена лъжичка мед и малко лимонов сок.
Приготвяне: Сварете водата, след което свалете от котлона и добавете чесъна и джинджифила. Оставете да се запари за около пет минути. Прецедете сместа, оставете я да се охлади леко и след това разбъркайте с меда и лимоновия сок преди пиене.
Масло с джинджифил и чесън
Съставки: Зехтин и скилидки чесън.
Приготвяне: Накиснете няколко скилидки чесън в зехтин, за да получите влято масло. Можете да използвате това масло в готвенето или като основа за дресинги.
Дневни хранения
Приложение: Нарежете ситно или смачкайте пресен чесън и настържете пресен джинджифил и ги добавете към пържени ястия или, за да приготвите освежаващи супи с джинджифил или ароматни чеснови супи, за да повишите хранителната им стойност, пише edin.bg.
За да освежите дъха си, можете да дъвчете малко парче пресен джинджифил. Ароматният му аромат може да помогне за неутрализиране на миризми и подобряване на устната хигиена.
Чесън като добавка: За тези, които го предпочитат, можете да приемате и добавка с чесън, за да си осигурите постоянна доза от полезните съединения на чесъна.
Въпреки че чесънът и джинджифилът имат ползи за здравето, те могат да имат отрицателни странични ефекти, когато се консумират в големи количества. Бъдете внимателни с приема, особено ако имате някакви предшестващи заболявания или приемате други лекарства.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: