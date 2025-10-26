Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Честито на Любо Киров
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 07:59Коментари (0)127
©
Любомир Киров, по-известен по-известен като Любо Киров, е български поп и рок изпълнител, музикален продуцент, инструменталист, художник, автор на много хитове в поп музиката и десетки текстове за песни. Роден е на днешния ден - 26 октомври.

От малък се научава да свири на пиано и барабани. Завършва Националната художествена академия с магистърска степен. Известно време е барабанист на дуум метъл групата Mortal Remains. По-късно става част от групата "Mr. White“, с които записва сингъла "Нещо смешно“.

С група "Те“

В периода 2000 – 2007 година с група "Те“ създава два албума – "Местоимения“ и "Различен“, съдържащи хитове като: "Има ли цветя“, "Ще те намеря“, "Искам“, "All Right“, "Различен“ и много други, заставали на първи позиции седмици наред по това време в радио и телевизионния ефир.

Група "Те“ е носител на Първа награда на Международния медиен фестивал "Албена“ в раздел "Концерти“ за реализацията на "TE Unplugged“ DVD. През същия период заедно с "Те“ Любо Киров участва в големи музикални събития като концертите на "Симпли Ред“, Incognito, Al McKay's Earth Wind And Fire Experience, "Симпъл Майндс“. Групата взима участие в различни инициативи и кампании като "Спортът срещу дрогата“, "България в ЕС“ в Брюксел и др.

Самостоятелна кариера

През пролетта на 2007 г. Любо стартира соловата си кариера. Първият самостоятелен сингъл на Любо – "Отново вярвам“ печели престижния конкурс на БНР "Златна пролет“. През 2010 година излиза и първият самостоятелен албум – "Любо 2010“, който съдържа много хитове като: "Mога“, "Говори ми на ти“, "Аз и ти“, "На края на света“, "Забранена любов“ към едноименния сериал на "Нова телевизия“, Tonight с италианската певица Алесия д’Андреа и др.

Три от песните от албума на Любо – "Говори ми на ти“, "Отново вярвам“ и Tonight са излъчени в класацията на MTV – Europe’s World Chart Express.

Следват самостоятелните албуми "Знам“ (2017) и "Както преди“ (2018), които получават златен и платинен статус за българска музика по продажби.

Печели редица награди, сред които три за изпълнител на годината (през 2012, 2014 и 2018 г.), за най-добра песен през 2007 и 2020 г., за най-добър албум за 2017 г. и др.

Негови песни и текстове присъстват в учебниците по музика.

През 2024 година има поредица от концерти в Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Велико Търново, която завършва на 28 ноември в най-голямата софийска концертна зала "Арена 8888 София“.

Телевизия

Член е на журито в "X Factor“ по време на втори (2013), трети (2014-15) и пети сезон (2017).

През 2014 г. журира в "Големите надежди“.

През 2021 г. и 2022 г. е треньор в осмия и деветия сезон на "Гласът на България“.

През 2024 и 2025 г. е част от журито на дванадесетия и тринадесетия сезон на "Като две капки вода“.

Автобиографична книга

На 26 октомври 2022 г. Любо Киров издава автобиографичната книга "Всичко е имало смисъл“. Книгата е обявена на 50-годишния юбилей на музиканта като Любо Киров, е български поп и рок изпълнител, музикален продуцент, инструменталист, художник, автор на много хитове в поп музиката и десетки текстове за песни.

Още по темата: общо новини по темата: 1028
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/172 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
09:39 / 24.10.2025
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:06 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Разпадането на правителството “Желязков”
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: