Честит рожден ден на звездата на "Еуфория"!

© Честит рожден ден на звездата от сериала "Еуфория" Зендая. На днешния 1-ви септември тя навършва 28-годишна възраст.



Като дете Зендая помага на майка си, която работи в близкия до Оукланд град Оринда в тамошния Шекспиров театър. Момичето продава билети за постановките и присъства на някои от тях. Това я вдъхновява да започне самата тя да се занимава с актьорска игра. Зендая учи в Окландското училище за изкуство и получава роли в някои местни театри. Тя участва в пиесите на Уилям Шекспир "Както ви се харесва“ (като Целия) и "Ричард III“ (като Ан). Хобитата ѝ са да пее и да танцува и има интерес към модата.



На 8-годишна възраст се включва в хип-хоп трупата "Фючър Шок“, от която е част 3 години.



През септември 2012 година подписва договор с "Холивуд Рекърдс“. През февруари 2013 г. (на 16-годишна възраст) участва в шоуто "Танцувай със звездите“ и е най-младата участничка в него дотогава. В дует с професионалния танцьор Валентин Чмерковски завършва на II-ро място.



Дебютният едноименен албум на Зендая - Zendaya - излиза през септември 2013 г., малко преди излъчването на последния епизод на "Раздвижи се“. Албумът се предхожда от издаването на пилотния сингъл "Replay“ на 16 юли. По-късно планира, но не успява да осъществи заедно с рапъра Тимбаленд да издаде втори албум, със съдействието на компанията Репъблик Рекърдс. Все записва и издава с нея сингъла си с Крис Браун "Something New“.



През август 2017 г. се появява във видеоклипа към песента "Versace on the Floor“ на Бруно Марс. През декември се снима в мюзикъла "Най-великият шоумен“ с Хю Джакман, Зак Ефрон и Мишел Уилямс. Героинята й е изпълнителка на трапец (акробатичен номер с висилка, разположена високо над арената) и се влюбва в персонажа на Ефрон. Химията (взаимността) между двамата е оценена подобаващо. Зендая се включва и в 3 от песните от саундтрака.



През декември 2009 година се явява на кастинг за ролята на Сиси Джоунс в ситкома на "Дисни Ченъл“ "Раздвижи се“. На кастинга изпълнява песента на Майкъл Джексън "Leave Me Alone“. Ролята е поверена на Бела Торн, но Зендая е избрана да изиграе Роки Блу. Премиерата на "Раздвижи се“ е на 7 ноември 2010 година и се превръща във втората най-гледана премиера в историята на "Дисни Ченъл“.През 2011 година издава първия си промоционален сингъл "Swag It Out“. През юни същата година излиза "Watch Me“, в която пее с Бела Торн. Сингълът достига до номер 86 в "Билборд Хот 100“. През 2011 г. във веригата "Таргет“ започва да се продават дрехи, носени от Зендая и Торн в "Раздвижи се“



Първата ѝ роля в едносериен филм отново е в продукция на "Дисни Ченъл“ - в тийнейджърския филм "Неприятели“, в която се снима и Бела Торн.[31] През август 2013 година се снима в телевизионния филм на "Дисни Ченъл“ "Зоуи и магическото приложение“.[32] В края на годината е избрана да изиграе главната роля на Кейси Купър в ситкома "Кейси под прикритие“.[33]



Зендая прави своя дебют в в киното през лятото на 2017 г. в ролята на Мишел Джоунс в "Спайдър-Мен: Завръщане у дома“, където си партнира с Том Холанд.[34] На кастинга за филма тя се явява без грим и добавя собствени щрихи (нюансиране) към ролята, като например да държи в ръка чаша билков чай,[35] за което е хвалена от критиката.[36][37] През 2019 г. я играе и в продължението "Спайдър-Мен: Далече от дома“, което е четвъртият по приходи филм за годината.



През 2019 г. започва да се снима в сериала на Ейч Би О "Еуфория“, римейк на едноименен израелски сериал, в главната роля (Ру Бенет). Ру е 17-годишно момиче, пристрастено към наркотиците. За играта си е наградена с "Еми“ за най-добра актриса в главна роля в сериал – драма и става най-младата притежателка на отличието.



През 2021 г. излизат 4 филма с нейно участие: в платформата "Нетфликс“ участва в "Малкълм и Мари“ с режисирьор Сам Левинсън, снимал и "Еуфория“, и одобрена от критиците.; озвучава Лола Бъни в "Космически забивки: Нови легенди“; в ролята на Чани е в римейка на "Дюн“ на режисьора Дени Вилньов, където неин екранен партньор е Тимъти Шаламе; още веднъж като Ем Джей в "Спайдър-Мен: Няма път към дома“.



През май 2022 г. се снима в спортната драма "Претендентите“ на режисьора Лука Гуаданино, където се превъплъщава в ролята на Таши Доналдсън.



През 2024 г. се очаква да излезе и продължението на "Дюн: Част втора“, в който тя отново е в ролята на Чани.