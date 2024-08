Честит рожден ден на Краля на попа! Майкъл Джексън щеше да навърши 66

© На днешния 29-ти август Майкъл Джексън, познат също като Краля на попа, трябваше да навърши 66-годишна възраст. Той е сред най-известните певци в света, а албумът му Thriller (1982 г.) е продаден в над 110 милиона копия, което го прави най-продаваният музикален албум в историята. Държи рекорд в историята на музиката за най-много спечелени в една година (1984 г.) статуетки от наградите Грами – 8 на брой за албума си Thriller. Въвежда в музикалната индустрия така наречените short films – клипове истории, каквито са Thriller, Bad, Remember the Time, You Rock My World, Ghosts.



Неговият типичен и извънредно характерен глас, както и маниерът му на танцуване и звукът като цяло, оказват силно влияние на много съвременни хип-хоп, поп и R&B творци. Майкъл Джексън също така е и хуманист, който чрез своята фондация Heal the World Foundation прави милиони долари дарения на различни организации, особено тези, свързани с подпомагане на изпаднали в нужда деца – гладуващи, болни или нямащи достъп до образование.



Животът му е свързан с много противоречиви и странни събития, най-очевидното от които е промяната във физическия му облик, която най-вече се дължи на болестта му, която отнема меланина от кожата му, за която споделя в интервюто си с Опра Уинфри. Той е женен два пъти и има 3 деца – една дъщеря и двама сина. Майкъл е един от малцината, които са включени в Рокендрол залата на славата два пъти.



Той е вписан в книгата на световните рекорди на Гинес – общо с 15 награди "Грами“ и 17 номер едно сингли. През юли 2009 г. в Англия е планирано турне с 50 негови концерта, за които билетите са разпродадени. Майкъл Джексън умира само седмици преди началото на турнето, на 25 юни 2009 г., след спиране на сърдечната му дейност. Преди смъртта на Джексън са били предписани лекарствата пропофол и лоразепам. Личният му лекар е обвинен и признат за виновен за непредумишлено убийство. Смъртта на Майкъл Джексън предизвиква международна вълна на скръб и милиони зрители наблюдават на живо по телевизията неговата възпоменателна церемония.