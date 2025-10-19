Червеният лак продължава да бъде най-популярният нюанс в маникюра тази есен

© Вероятно вече имате най-популярния цвят в колекцията си от лакове за нокти, тъй като червеното е класика. То е издържало изпитанието на времето, като жените го избират за маникюра си в продължение на десетилетия – от маникюристките през 20-те години на миналия век до Мерилин Монро през 50-те години на миналия век.



Въпреки това, от време на време други нюанси успяват да привлекат вниманието ни и да излязат начело в надпреварата за тенденции. Тази есен обаче червеното сякаш отново набира популярност и не без причина, тъй като отива на всичко, изглежда едновременно елегантно и секси и ласкае всеки тон на кожата. Нещо повече, резултатът винаги изглежда перфектен, дори ако си лакираме ноктите сами у дома, пише marieclaire.gr.