ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Черно море свети през нощта?
Биолуминесценцията е способността на някои живи организми – основно микроскопични водорасли и бактерии – да излъчват собствена светлина. Те го правят чрез химическа реакция между два протеина – луциферин и луцифераза. Резултатът е нещо като естествена LED система: милиарди миниатюрни искри, които превръщат нощното море в светещо огледало.
Доскоро това явление се случваше рядко – главно при висока биологична активност и специфични температури. Днес обаче биолуминесцентните нощи стават все по-чести.
Причината: затоплянето на океаните, повишеното количество хранителни вещества (замърсяване) и бурното размножаване на определени видове планктон.
"Морето свети, когато е болно,“ казват морските биолози.
Светеща аларма
Учените свързват това с климатичните промени. По-топлите води стимулират растежа на микроводорасли като Noctiluca scintillans – вид планктон, който при движение излъчва синьо-зелена светлина. В големи количества той образува "светещи килими“, които могат да покрият цели заливи.
Красиво за туристите, опасно за морето – защото този планктон изчерпва кислорода и може да доведе до масова смърт на риби.
Светещите брегове по света
През 2024 г. NASA засече рекорден брой биолуминесцентни петна по света.
В залива Маракайбо (Венецуела) явлението вече се случва 300 нощи годишно.
В Малдивите плажовете светят толкова силно, че могат да се видят от космоса.
А по крайбрежието на Тайланд и Индонезия се наблюдават нови, непознати досега светлинни форми, създадени от генетично изменени бактерии.
Черно море също започва да блести
През последните години биолози от Варненския институт по океанология съобщават за нарастващи случаи на биолуминесценция в крайбрежните води на България. Тя се наблюдава главно в топли нощи с ниско вълнение, най-често през август и септември. Понякога се дължи на фитопланктон, понякога на светещи бактерии, пренесени от Средиземно море.
За морските организми биолуминесценцията е език на оцеляването – те я използват, за да привличат партньори, да плашат хищници или да комуникират. Но за човечеството тя е биосигнал – индикатор, че морето се променя по-бързо, отколкото можем да предвидим.
Източник: Meteo Balkans
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: