Черни облаци над Уилям и Кейт
Разходвайки се по червената пътека в Кралската фестивална зала заедно с принцеса Кейт, наследникът на трона призна, че не е в "спокойно състояние" - откровение, дошло в отговор на съвсем безобиден въпрос за филма "Хамнет". Малкото изречение натежа с огромен подтекст на фона на скандала, разтърсил кралското семейство само дни преди това.
Кейт Мидълтън се появи с изящна вечерна рокля в нежни розово-бордо нюанси, която подчерта фината ѝ осанка и безупречен стил. В комбинация с впечатляващи диамантени обеци и естествена прическа, визията ѝ беше едновременно класическа и модерна.
Завръщането ѝ на BAFTA бе посрещнато с аплодисменти и бурни реакции в социалните мрежи. Присъствието им с принц Уилям внесе усещане за традиция, стабилност и кралска класа — качества, които церемонията винаги е олицетворявала.
Арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за нарушение на обществения ред при изпълнение на служебни задължения отново насочи вниманието към дългогодишните му връзки с дисквалифицирания финансист Джефри Епстийн. Новооповестени имейли от документите на Министерството на правосъдието показват, че Андрю е препращал на Епстийн поверителни доклади за официални търговски посещения - само пет минути след като ги е получил.
Крал Чарлз III реагира с внимателно балансирано изявление, призовавайки закона да следва своя ход, без да коментира по-нататък. Въпреки скандала кралят е продължил с официалните си ангажименти, откривайки Лондонската седмица на модата в четвъртък - красноречив символ на непоколебимостта на институцията. Правителството вече обмисля да отстрани Андрю от линията на наследяване - прецедент, случвал се само веднъж в съвременната история на британската монархия, при абдикацията на Едуард VIII през 1936 година.
Принцеса Кейт, появила се публично малко по-рано на ръгби мач в Туикенъм, изглеждаше значително по-непринудена - макар и тя да се е оказала с "потоци от сълзи" след гледане на "Хамнет" предната вечер. "Мислех си, че е лоша идея", призна тя с усмивка.
Коя е Милена Милотинова?
21.02
