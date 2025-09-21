ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
Кога е слънчевото затъмнение?
НАСА потвърждава, че затъмнението ще се състои в неделя, 21 септември. То няма да продължи до 22 септември - следващият ден е запазен за равноденствието. Съединените щати изобщо няма да видят това затъмнение, но наблюдатели в Австралия, Антарктида и в Тихия и Атлантическия океан ще имат възможност да го наблюдават. Това е второто затъмнение този месец, което ще се случи малко след пълното лунно затъмнение на 7-8 септември.
Защо е само частично?
Частично слънчево затъмнение се случва, когато Луната преминава между Земята и Слънцето без перфектно подравняване. Поради това Слънцето не е напълно блокирано и само част от него изглежда покрита, създавайки гледка, подобна на полумесец, в небето. НАСА отбелязва, че тези събития са доста често срещани, но все пак привличат вниманието поради необичайния начин, по който променят облика на Слънцето.
Къде можете да го видите?
Затъмнението ще бъде видимо само в определени части на Южното полукълбо. Хората в Австралия, Антарктида и наблюдателите, разположени в Тихия и Атлантическия океан, ще имат правилната гледка. На други места, включително Северна Америка, Европа и по-голямата част от Азия, събитието изобщо няма да бъде видимо.
Какво се случва на следващия ден?
В понеделник, 22 септември, ще настъпи есенното равноденствие. Два пъти годишно, през март и септември, денят и нощта са почти равни по целия свят. В този момент Слънцето пресича екваториалната равнина на Земята, появявайки се директно над главите им по обяд за тези, които са на екватора, пише timesofindia.indiatimes.com.
Как да гледате безопасно слънчевото затъмнение?
НАСА предупреждава, че гледането директно към Слънцето е опасно без подходяща защита. Сертифицираните очила за слънчево затъмнение или одобрените филтри са от съществено значение за безопасното наблюдение. Обикновените слънчеви очила не са достатъчни и оптично оборудване като телескопи или бинокли никога не трябва да се използва без слънчеви филтри. За тези, които са извън зоната на видимост, най-безопасният начин да преживеят събитието е да следят предавания на живо от НАСА или обсерватории.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: