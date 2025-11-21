Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В Деня на християнското семейство водещата на "Пресечна точка" Анна-Мария Конова стана майка. Бебето носи красивото име София. Момиченцето е с перфектни мерки – висока е 51 см и тежи 3 570 грама. 

София проплака в столичната болница "Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщиха от NOVA.

Според слуховете бащата на бебето е икономистът Атанас Пеканов, който заемаше поста на служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев.