Болният от рак крал Чарлз "не се чувства добре“ от предаването на трона на "упорития“ принц Уилям. Според Us Weekly, монархът по-специално "не е бил развълнуван“ от спекулациите, че най-големият му син управлява монархията на фона на борбата му с болестта."Той не се чувства добре от това, тъй като най-накрая е постигнал позицията, която е чакал цял живот“, каза източник пред изданието във вторник, добавяйки "Сега, когато е крал, всички са фокусирани върху това кой ще дойде следващият.Вътрешният източник твърди, че 43-годишният Уилям е "твърдоглав и инатлив“ по кралските въпроси – и че той и съпругата му Кейт Мидълтън изпращат ясно послание за власт към обществеността. Изданието подчерта царствената поява на двойката на държавен банкет по-рано този месец като начин да покаже, че "монархията е здрава, независимо какво се случва с краля“.Източникът също така посочи, че синът им принц Джордж "поема повече отговорности“ през последните месеци, доказвайки, че " следващото поколение вече е на хоризонта“.Чарлз, който се възкачи на трона през септември 2022 г., когато кралица Елизабет II почина, обяви публично диагнозата си за рак миналата година. В последната здравна актуализация на крал Чарлз по-рано този месец той заяви, че "графикът му за лечение на рак може да бъде намален през новата година“ поради "ранна диагностика, ефективна интервенция и спазване на лекарските предписания“.