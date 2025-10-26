Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Чалгата – отминава ли? И защо децата на рокаджиите започнаха да я слушат?
Автор: Десислава Томева 13:26Коментари (0)12
©
Преди години всяка улица имаше своя рокаджия с китара, а всяка компания – човек, който разказваше за "истинската музика“. Днес обаче все по-често чуваме същите тези рокаджии да въздишат тежко, докато децата им танцуват на чалга. Какво се случи? Къде изчезна вкусът, и има ли изобщо "вкус“, когато става дума за музика? "Фокус“ си позволи да разсъждава по темата, включвайки и статистика…

Първите 7 години – и за ухото ли важат?

Психолозите отдавна твърдят, че естетическите предпочитания се формират рано. Д-р Пламен Димитров, клиничен психолог, споделя в интервю за БНР, че "детето копира не това, което му се казва, а това, което вижда“. Ако вкъщи се слуша рок, но извън стените му звучи само чалга – кое според вас ще победи? Средата е по-шумна от родителските намерения.

Средата – мощен диджей

Музиката е социален език. Когато едно дете расте в среда, в която чалгата е навсякъде – от автобуса до училищния двор, – дори родителите с "висок музикален вкус“ трудно могат да се преборят. Изборът не е просто бунт, а начин да бъдеш част от групата. Социолозите наричат това "механизъм за принадлежност“ – по-просто казано, чалгата е билет за социално включване.

Отвъд етикета "простотия“

Да наречем чалгата "простотия“ е удобно, но повърхностно. Много по-интересно е да си зададем въпроса защо този жанр оцелява. Чалгата не е само музика – тя е култура на показността, блясъка и лесното щастие. Там няма драма, няма търсене – има утеха, макар и евтина. И вероятно затова оцелява – защото обещава мигновено настроение в свят, в който мисленето често тежи.

Какво слушат младите днес?

Според проучване на "Галъп интернешънъл България“ от 2024 г., Цитирано от "Фокус“ – над 42% от младите между 16 и 25 години посочват поп-фолка като предпочитан жанр, докато рокът и джазът остават с под 10%. Данни на "Евробарометър“ показват, че България е сред трите европейски държави, в които локалната музика изпреварва международните хитове по слушаемост. Това не означава непременно, че вкусът е "паднал“, а че музиката се е превърнала в огледало на начина, по който живеем – бързо, шумно и често без филтър.

И все пак…

Вкусовете се менят, както и модите. Днес чалгата може да звучи от всеки телефон, но нека не забравяме – нито един жанр не е вечен. А музикалното възпитание започва не с това, което пускаме на децата, а с това, което им говорим, когато мълчим.

Някои рокаджии може и да са загубили битката с чалгата, но може би не и войната. Защото, както казва един стар китарист – "ако в къщата има ритъм, дори тишината звучи различно“.

Още по темата: общо новини по темата: 1028
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/172 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
09:39 / 24.10.2025
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:06 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Разпадането на правителството “Желязков”
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Обир в Лувъра
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: