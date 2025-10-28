Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ценни съвети при среща с мечка: Не произвеждайте шум с пиратки, не ходете със слушалки и в никакъв случай не оставяйте храна след себе си
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:43Коментари (0)77
© Четири лапи
Срещите с мечки в България в близост до населените места се случват все по-често. Сред основните причини е липсата на храна в горите и прекъснатите миграционни коридори, които ограничават пространството на вида за придвижване, хранене и размножаване.  

Най-засегнати са областите Ловеч, Габрово и Смолян, но дори да не живеем в една от тези области, добре е да знаем как да избегнем среща с мечка, как да реагираме при среща и какво да правим, ако видим пострадала мечка. Ето някои съвети от експертите на WWF. 

Общи съвети за безопасност при среща с мечка

При разходка в гората, особено в някоя от постоянно населените от вида територии  – Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина – се движете в група и вдигайте шум. Мечките избягват хората и сами ще се отдалечат, ако ви чуят. Но в никакъв случай не произвеждайте шум с пиратки – те могат да стреснат животното и в уплаха си то да реагира агресивно.   

Не ходете със слушалки, за да чуете, ако към вас се приближава животно. И не оставяйте отпадъци или храна след себе си − те сами по себе си могат да привлекат мечките.  

Какво да правим и да НЕ правим, ако забележим мечка  

Вероятността да бъдете нападнати от мечка е много малка, защото животното по правило избягва хората. Но все пак поведението ви може да е решаващо – както за вас, така и за защитеното от закона животно.  

Ако мечката не ви е видяла: 

- Постарайте се да останете незабелязани; не вдигайте шум и не правете резки движения  

- Не я снимайте 

- Отстъпете бавно назад; най-добре е да се върнете по пътя, по който сте дошли 

Ако мечката ви е видяла:   

- Запазете спокойствие

- Не я приближавайте  

- Не я снимайте 

- Не правете резки движения и не вдигайте шум  

- Ако мечката не реагира на присъствието ви, започнете да говорите тихо и монотонно – един от начините да покажете, че не сте плячка  

- Ако мечката започне да издава звуци или изглежда агресивна, продължете да говорите тихо 

- Ако мечката се изправи на задните си крака, тя не е агресивна. Това е опит да получи повече информация чрез обонянието и слуха си. Запазете хладнокръвие  

- Има случаи, в които мечки "блъфират“ – спускат се към човек и спират в последния момент. Ако това стане, не се паникьосвайте 

- Не бягайте– за да не бъдете възприети като плячка. Освен това мечката бяга много по-бързо от вас: с до 50 km/h 

- Не изпускайте мечката от поглед, но и не се втренчвайте в очите ѝ  

- Отстъпете бавно назад по пътя, по който сте дошли, без да обръщате гръб. 

- Внимавайте да не се спънете – внезапно движение като падане на земята също може да се възприеме като провокация 

- Не се качвайте на дърво. Мечката е по-добър катерач от човека. Качването на дърво може да ви остави без вратички за бягство или безопасност 

Важно! 

- Никога не заставайте между мечка и мечета. 

- Ако видите самичко мече – не се приближавайте. Майката почти винаги е наблизо и би ви възприела като опасност.

Ако мечката ви нападне: 

- Легнете по корем и покрийте врата си с ръце, за да го предпазите 

- Разтворете широко краката си, за да е по-трудно мечката да ви обърне по гръб и да нарани меките органи 

- Останете неподвижни, докато мечката напусне района 

Какво да правим, ако видим пострадала мечка или мечка в населено място?   

Мечките понякога стават жертва на пътни инциденти; попадат в кладенци; понякога в търсене на храна се заклещват в пластмасови кофи и бидони или падат в незащитени шахти, канали, водохранилища и др. Ако забележите пострадала или мъртва мечка, обадете се на телефон 112. Същото важи ако забележите мечка в населено място: обадете се на 112 или на някоя от отговорните институции: Регионална дирекция по горите, Регионална инспекция по околна среда и води или Дирекция на национален парк – ако случилото се е на територията на национален парк.  

И не забравяйте - кафявите мечки не просто търсят храна – те имат нужда от обширни територии, за да я намерят и осигурят оцеляването си. Хранителният ресурс в природата често е разпръснат и сезонен, затова мечките трябва да обхождат големи площи, търсейки разнообразна и достатъчно енергийна храна. Нашето поведение може да определи дали една среща ще завърши безопасно. 

"Мечките не слизат сред нас, защото искат да ни нападат — те слизат, защото са принудени от нарушената екосистема, в която живеят. Това е ясен сигнал към нас самите, че начинът, по който управляваме природата, се отразява директно върху живота и сигурността в нашите населени места“, казва Александър Дуцoв, биолог и старши експерт "Опазване на видове“ във WWF България. 

Съветите на експертите са част от кампания на WWF, която цели да информира хората как да намалят конфликта човек-мечка. Кампанията се изпълнява по проект "ForestConnect: към климатично-интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балканско-Карпатско-Динарския региoн" в рамките на програма Interreg Дунавски регион. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Актуални теми
Медици протестират за по-високи възнаграждения
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Световна черна хроника
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: