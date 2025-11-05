Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Цеца не може да си намери място заради скандала с българското знаме
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:28Коментари (0)44
©
В див бяс изпадна Цеца Ражнатович, след като медиите в Сърбия отново я питаха за драмата с развятото българско знаме в Македония.

Певицата бе причакана преди участието си в музикално тв шоу в западната ни съседка и засипана с въпроси. Цеца се появи във видимо добро настроение, но избесня, след като бе попитана за скандала.

"Цеца бясна като рис заради драмата с българското, знаме!“ Това обяви местното издание "Мондо“ за станалото.

Цеца се обиди на журналистите, че продължават да я питат за скандала в Македония и дали самата тя има български корени. Певицата е категорична, че случката вече е в миналото и не желае повече да я коментира.

За 40 години на сцената никога не съм търсила провокация. За мен казусът е приключен. Има доста по-сериозни скандали, защо се занимавате само с мен? Разпространяват се нелепи лъжи, че съм била свалена от сцената и изгонена от град Велес. Това въобще не е вярно! Пях над два часа и половина. Уважавам професията ви, но сред вас има и изключения, които разпространяват неверни твърдения“, разсърди се Цеца и побърза да влезе за снимки.

Миналата събота по време на свое участие във Велес певицата се наметна с българския трибагреник, заради което бе шумно освиркана. Твърди се, че част от феновете й дори са си тръгнали от концерта, тъй като се почувстваха обидени от демонстрацията, пише HotArena.

Още по темата: общо новини по темата: 1093
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
04.11.2025 »
04.11.2025 »
предишна страница [ 1/183 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
Катастрофа с много коли на "Витошка"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
План за възстановяване и устойчивост на България
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: