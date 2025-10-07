Цеца Величкович загуби много близък до сърцето й мъж

© С разбито от мъка сърце е турбофолк иконата Цеца Величкович - Ражнатович. Тази сутрин до нея долетя тъжната вест, че си е отишъл от този свят неин близък приятел и колега.



Певецът Халид Бешлич почина на 72 години във вторник в болница в Сараево, а новината за смъртта му шокира много негови колеги, включително и Цеца , пише сръбската преса.



Цеца беше видимо разтърсена, когато говореше за колегата си и имаше само думи на похвала за него:



"Наистина много съжалявам, той беше човек, който беше абсолютно обичан от всичките си колеги. Никога не съм чувал, дори в стара Югославия, нищо лошо. Всички говореха за него с похвали и казваха, че е бил страхотен човек. Надявам се да отиде на по-добро място.“



Халид Бешлич имаше сериозни здравословни проблеми през последните месеци и беше в онкологичното отделение. Неговият мениджър говори за състоянието му преди месец:



"В момента Халид е преместен в онкологична клиника, получава лечение и състоянието му се подобрява. Бих искал да се възползвам от възможността да опровергая всички слухове, които се разпространяват през последните дни, че органите на Халид отказват и той не е добре - нищо от това не е вярно.“



Неговият мениджър, Дамир Рамляк Тигар, също разкри, че певецът е имал проблеми с черния дроб:



Той е в стабилно състояние. Доколкото знаят лекарите, в болницата е, това знам и аз. Наскоро бях при него и ще отида отново. Случи се с черния дроб... Черният дроб не работи много добре, така че сега работят по неговото прочистване.“



Халид Бешлич остави незаличим отпечатък върху музикалната сцена на Балканите, а неговите произведения и хитове продължават да живеят в сърцата на феновете в целия регион.