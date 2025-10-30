ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бутилка с писма от Първата световна война изплува на брега на Австралия
На 9-ти октомври Питър Браун и дъщеря му Фелисити почиствали плажа Уортън край Есперанс, Австралия, когато забелязали малка стъклена бутилка с логото на Schweppes, изхвърлена близо до водата.
"Редовно събираме боклука от плажа и никога не подминаваме нещата, които ни се струват необичайни. Тази бутилка чакаше някой да я намери", разказва съпругата на Питър - Деб Браун.
Вътре семейството открило две писма, сгънати внимателно и датирани от 15 август 1916 г. Те били написани с молив от редниците Малкълм Невил (27 г.) и Уилям Харли (37 г.), които пътували към Франция с военния кораб HMAT A70 Ballarat.
В писмата двамата мъже споделяли шеговито настроението си на път за фронта. "Забавляваме се чудесно, храната е добра, освен едно ядене, което се наложи да изхвърлим в морето", пише Невил. Харли добавя: "Нека намерилият това писмо се чувства толкова добре, колкото и ние сега."
Редник Невил моли откривателя да предаде посланието му на майка му Робертина в Южна Австралия. Той загива година по-късно на Западния фронт, докато Харли оцелява, но умира през 1934 г.
Според Деб Браун бутилката вероятно е била заровена в пясъка повече от век. "Стъклото е почти непокътнато, а хартията макар и влажна, все още се чете. Ако беше престояла в морето, щеше да се разпадне", споделя тя.
След откритието семейството се свързало с наследниците на двамата войници. "Не можем да повярваме - сякаш дядо ни се е свързал с нас от отвъдното", споделя внучката на Харли, Ан Търнър. Праплеменникът на Невил, Хърби Невил, допълва: "Откритието ни трогна изключително много. Той е бил толкова щастлив, пълен с надежда. Толкова е тъжно, че не се е върнал."
