Българските евро монети вече пътуват и плащат сметки по света
"Първите Български евро монети платиха успешно сметка в Барселона!", похвали се мъж в социалните мрежи.
Очаква се през следващите седмици все повече български евро монети да се използват в международни плащания, а процесът постепенно ще се утвърди и сред туристите, и сред бизнеса.
