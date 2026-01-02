Сподели close
Само два дни от както България е в еврозоната, а българските евромонети пътуват, заедно със нашите сънародници по света. 

"Първите Български евро монети платиха успешно сметка в Барселона!", похвали се мъж в социалните мрежи. 

Очаква се през следващите седмици все повече български евро монети да се използват в международни плащания, а процесът постепенно ще се утвърди и сред туристите, и сред бизнеса.