© виж галерията Двама български стилисти – Джордж Тодоров и Кина Кудева, част от професионалната мрежа на Christian of Roma, направиха своя дебют зад кулисите на Milano Fashion Week, по покана на световноизвестния коафьор Франко Гоби – артист, стоящ зад кориците на Vogue, кампаниите на Prada и най-големите модни брандове в света.



Съвместната им работа бе част от подготовката на шоуто на Luisa Spagnoli – италианската модна къща с над 100-годишна история, основана от създателката на шоколадите Perugina и бонбоните Baci. Колекцията за пролет/лято 2026 съчета класическа елегантност с модерна женственост – характерен почерк, с който са свързвани имена като София Лорен, Джина Лолобриджида и Кейт Мидълтън.



Ревюто се състоя в Museo della Permanente в Милано, а в първите редове на публиката присъстваха Mariano Di Vaio, Toni Garrn, както и супермодели от Victoria’s Secret. Атмосферата в града бе наситена със звезден блясък, а Наоми Кембъл и Мерил Стрийп, заедно с актьори от "Дяволът носи Прада“, също бяха засечени на събития, съпътстващи модната седмица.



"Работата с Франко Гоби беше изключително вдъхновяваща – всяко движение, всяка визия носеше усещане за изкуство. Благодарим за шанса да бъдем част от този свят и да покажем, че и българските фризьори могат да създават стил на най-високо ниво“, споделиха Джордж Тодоров и Кина Кудева след събитието.



Christian of Roma е официален представител на Fragile Cosmetics за фризьорските салони в България и работи в тясно сътрудничество с веригата Alchemista, които са ексклузивни дистрибутори на марката за страната. Fragile Cosmetics е италиански бранд, основан от Франко Гоби и Manuela Affatato, който съчетава грижа за косата с естетика, етика и вдъхновение от природата.



"Щастлива съм, че Джордж и Кина бяха част от това престижно събитие. То доказва, че талантът няма граници, а нашата мисия е да отворим пътя към най-високите професионални възможности за българските фризьори“, каза Елена Кристиано, собственик на Christian of Roma Group.



С присъствието си на Milan Fashion Week, Christian of Roma поставя още една крачка към свързването на българската коафьорска сцена със световните стандарти – чрез образование, партньорства и вдъхновение.