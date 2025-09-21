ЗАРЕЖДАНЕ...
|България запазва своите версии на дюнера, Европейският съюз отхвърли искането на Турция
"Официалното решение ще отнеме известно време. Но като се вземат предвид всички известни факти, вероятността вносителят на турското искане да успее е близка до нула“, казал източник от Европейската комисия пред германския вестник "Билд“.
Базираната в Истанбул Турска асоциация на производителите на дюнер (UDOFED) настояваше за изключителни права върху наименованието "дюнер кебап“ чрез статут на "защитен традиционен специалитет“.
Ако предложението бе одобрено, европейските производители щяха или да следват стриктно турската рецепта, или да преименуват своите продукти.
Според турските изисквания "дюнер кебап“ трябва да се приготвя единствено от телешко месо от животни, не по-млади от 16 месеца, със специална марината и ограничено количество сол. При готвенето трябва да се използват ножове с дължина от 55 см вместо електрически уреди. Класическата рецепта включва месо, ориз, домати и люти чушки, сервирани в хляб пита.
Най-силна съпротива срещу турското предложение дойде от Германия и Австрия. Германските власти го определиха като "намеса в германския пазар с осезаемо икономическо въздействие“.
"Това би означавало край на 95% от дюнерите, които в момента се продават в Германия“, предупреди Ердоган Ком, говорител на германската Асоциация на производителите на дюнери.
В Европа дюнер кебапът отдавна е адаптиран към местните вкусове. Обикновено включва зеле и маруля, обилен слой сосове, включително чеснов сос, и се поднася увит в лаваш.
Турция внесе искането си в Европейската комисия преди около година, но окончателното решение бе отлагано няколко пъти. Очакванията обаче са, че ЕС ще отхвърли предложението и дюнерът ще продължи да се приготвя по разнообразните рецепти, които са се наложили в различните страни.
