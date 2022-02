България е част от туристическите дестинации с печат за пътуване за безопасност и хигиена

© Най-много туристи от Румъния, Турция и Германия посещават България в последните две години. Това сочат данните на Министерството на туризма, представени днес на бизнес форум, посветен на балнеологията в България по време на "Експо 2020 Дубай“. Събитието, организирано от бъларския павилион, е част от тематичната седмица “Wellness & Spa“ на световното изложение.



Близо 600 000 румънци са посетили България през 2020 г., а техният брой се е увеличил до 800 000 през 2021 г. Има ръст в броя на туристите през 2021 г. и от останалите страни в ТОП 10, за които България е атрактивна дестинация за почивка.



В своята презентация Румен Драганов, директор на Института по анализи и прогнози в туризма към УниБИТ и член на УС на Българския туристически съюз, посочи, че се очаква вътрешният туризъм у нас да удвои интензивността на свободните пътувания през следващите три десетилетия и до 2050 г. вътрешните пътувания да достигнат 38 милиона пътувания годишно. Това прави средно 6,3 туристически пътувания на човек, с продължителност на пътуването 2,8 дни.



Драганов припомни изявление на Световния съвет за пътуване и туризъм (WTTC) от 2020 г., според което България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена (Safety and hygiene travel stamp).



"Поглезете здравето си, докато пътувате. Море. Гледки. Въздух. Земя. СПА“ беше темата на презентацията на Лъчезар Тодоров, изпълнителен директор на "Тера Тур Сервиз“, България. Той представи възможностите за съчетаване на почивката на море или планина в България със спа и уелнес туризъм.



Красимира Стоянова, изпълнителен директор на "Албена Тур“ АД, част от "Албена Груп“, официален туроператор на “Albena Hotels & Resorts", представи връзката между природата и здравето и как могат да бъдат комбинирани по време на почивка на морето. Темата на нейната лекция беше "Албена – здраве от природата“, чрез която ще представи 30-годишния опит на компанията.



Представителят на "Албена“ припомни, че потреблението на електроенергия в курорта е до 70% по-ниско в сравнение с други места за почивка, тъй като ел. енергията се генерира от собствени соларни панели.



Тодор Бобев, изпълнителен директор на Touch menu Ltd, представи българска иновация в резервирането: дигитално меню за хотели, ресторанти, барове и търговски центрове.



TouchMenu е уникална дигитална платформа за хотели, предназначена да оптимизира съществуващите операции, да подобри изживяването на клиентите и степента на задържане, както и да увеличи печалбите чрез различни маркетингови инструменти.



"България: безопасна и атрактивна туристическа дестинация. Възможности за спа, уелнес и здравен туризъм“ беше темата на ОНЛАЙН презентация в рамките на форума. Тя беше представена от Николина Ангелкова – народен представител и зам.-председател на Комисията по туризъм в Народното събрание.



Участниците в бизнес конференцията “Wellness & Spa“ и партньори осигуриха 4 специални награди, които ще бъдат изтеглени в края на тематичната седмица между посетителите на българския павилион:



СПА почивка за двама в курортния комплекс Св. Св. Константин и Елена: 4 УЛТРА ALL INCLUSIVE нощувки за ДВАМА в "Astor Garden Hotel“ с безплатен достъп до Aqua зона в Aquahouse Thermal & Beach.



Едноседмична ALL INCLUSIVE СПА почивка за ДВАМА в петзвезден хотел в курорта Албена.



Едноседмична ALL INCLUSIVE СПА почивка за ДВАМА в курорта "Слънчев бряг“ - хотел RIU HELIOS 4* или хотел RIU HELIOS PARADISE 4* през летен сезон 2022, осигурена от “Terra Tour Service“ ЕООД



Едногодишен БЕЗПЛАТЕН абонамент за услугите на Touch Menu е последната награда за един от посетителите на българския павилион в първата седмица на февруари 2022 г.



В рамките на седмицата в българския павилион се очакват хотелиери и експерти в туризма, които да проведат срещи със своите български колеги, участници във форума. Организирани са медийни изяви, на които да бъде представена България като спа дестинация.