Българите си купуват все повече електромобили

© auto.dir.bg Макар и без никаква подкрепа от държавата, електрификацията на българския автомобилен пазар напредва с добри темпове, показва традиционната справка на Automedia.bg за новите регистрации в МВР. От началото на годината у нас са регистрирани 1743 чисто електрически леки и лекотоварни автомобила - 33% ръст спрямо първите осем месеца на 2024. Делът на електромобилите от общите продажби достига рекордните 4.83%.



Пазарен лидер в електрическия сегмент продължава да е Hyundai, който има впечатляващите 380% ръст на годишна база благодарение на обновяването на гамата и лансирането на достъпни модели като Inster. Второто място е за Tesla, която обаче има 8% спад спрямо миналата година. Челната шесторка се допълва от Renault, BMW, Kia и Volkswagen. Общо шест марки (Ford, Porsche, Iyundai, Skoda, Toyota и Kia) могат да се похвалят с трицифрен ръст в продажбите спрямо 2024, макар и при някои от тях това да е постигнато от много ниска изходна база.



Големите губещи в електрическия сегмент са Opel (-21% спад, който обаче може да бъде наваксан след лансирането на електрическата Frontera), Mercedes (-39%) и Dacia (-47%, но миналогодишният резултат бе подсилен от една голяма корпоративна поръчка).