Няма по-разпознаваем аромат на Нова година от този на току-що изпечена баница. Тя не е просто ястие – тя е ритуал за всяко българско семейство. Въртенето на баницата, търсенето на късмета и смехът около масата са част от онези малки, но устойчиви традиции, които ни връщат към усещането за дом.

Правенето на баница с късмети е обичай, който се предава от поколение на поколение. В миналото късметите са били семпли – здраве, плодородие, берекет. Днес те носят повече хумор, личен почерк и настроение, но смисълът остава същият – надежда за по-добра година.

ФОКУС предлага да превърнем приготвянето на баницата не просто в готвене, а в семейно преживяване.

Късметите са душата на баницата. Те могат да бъдат мъдри, закачливи или просто усмихващи. Ето няколко кратки предложения, подходящи за изписване на ръка:

– По-малко ядове, повече поводи

– Нова година – ново аз… ама пак с теб

– Здраве да има, акъл си имаш

– Пари ще има – за глупости основно

– Работа ще има, но ти ще командваш

– Любов – неочаквана и малко инатлива

– Късметът те намира, дори да не го търсиш

– Година без излишни хора

– Ще си прав(а)… пак

– Смях до сълзи, сълзи – само от смях

И още една идея от нас. Децата обожават да участват в писането на късмети. За тях това е игра, а за възрастните – шанс да ги включат в традицията по естествен и забавен начин.

Примери за "закаливи“ детски късметчета:

– Много игри

– Шестица по математика

– Ново колело

– Сладки без мярка

– Смях всеки ден

– Нови приятели

– Пътуване с мама и тате

– Дълга ваканция

Това е чудесен начин малчуганите да се почувстват важна част от празника – с листче, химикал и въображение.

ФОКУС съветва да оставете децата да сгъват и надписват късметите сами – несъвършенството е част от чара.

И да си дойдем на думата с рецептата. Тя е само за младите домакини. Няма да учим бабите и свекървите как да правят баница.

Необходими продукти:

– 1 пакет готови кори за баница

– 4 яйца

400 г кисело мляко

– 1 ч.л. сода бикарбонат

– 200 г сирене

– олио или разтопено масло

– Късмети, увити във фолио

Начин на приготвяне:

Разбийте яйцата с киселото мляко. Добавете содата към млякото, след това натрошеното сирене и част от мазнината. Намазвайте всяка кора леко с мазнина и плънка. Поставяйте късметите между корите, не директно в плънката.

Навийте на руло или подредете на пластове в намазнена тава.

Полейте отгоре с останалата плънка и мазнина.

Печете на 180°C около 35–40 минути, до златисто.

След изваждане покрийте баницата с кърпа за 10 минути – за да "си поеме дъх“, както повелява традицията.