Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
Правенето на баница с късмети е обичай, който се предава от поколение на поколение. В миналото късметите са били семпли – здраве, плодородие, берекет. Днес те носят повече хумор, личен почерк и настроение, но смисълът остава същият – надежда за по-добра година.
ФОКУС предлага да превърнем приготвянето на баницата не просто в готвене, а в семейно преживяване.
Късметите са душата на баницата. Те могат да бъдат мъдри, закачливи или просто усмихващи. Ето няколко кратки предложения, подходящи за изписване на ръка:
– По-малко ядове, повече поводи
– Нова година – ново аз… ама пак с теб
– Здраве да има, акъл си имаш
– Пари ще има – за глупости основно
– Работа ще има, но ти ще командваш
– Любов – неочаквана и малко инатлива
– Късметът те намира, дори да не го търсиш
– Година без излишни хора
– Ще си прав(а)… пак
– Смях до сълзи, сълзи – само от смях
И още една идея от нас. Децата обожават да участват в писането на късмети. За тях това е игра, а за възрастните – шанс да ги включат в традицията по естествен и забавен начин.
Примери за "закаливи“ детски късметчета:
– Много игри
– Шестица по математика
– Ново колело
– Сладки без мярка
– Смях всеки ден
– Нови приятели
– Пътуване с мама и тате
– Дълга ваканция
Това е чудесен начин малчуганите да се почувстват важна част от празника – с листче, химикал и въображение.
ФОКУС съветва да оставете децата да сгъват и надписват късметите сами – несъвършенството е част от чара.
И да си дойдем на думата с рецептата. Тя е само за младите домакини. Няма да учим бабите и свекървите как да правят баница.
Необходими продукти:
– 1 пакет готови кори за баница
– 4 яйца
400 г кисело мляко
– 1 ч.л. сода бикарбонат
– 200 г сирене
– олио или разтопено масло
– Късмети, увити във фолио
Начин на приготвяне:
Разбийте яйцата с киселото мляко. Добавете содата към млякото, след това натрошеното сирене и част от мазнината. Намазвайте всяка кора леко с мазнина и плънка. Поставяйте късметите между корите, не директно в плънката.
Навийте на руло или подредете на пластове в намазнена тава.
Полейте отгоре с останалата плънка и мазнина.
Печете на 180°C около 35–40 минути, до златисто.
След изваждане покрийте баницата с кърпа за 10 минути – за да "си поеме дъх“, както повелява традицията.
