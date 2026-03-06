Виктория и Дейвид Бекъм поздравиха своя най-голям син Бруклин по повод 27-ия му рожден ден, въпреки появилото се през последните месеци напрежение в отношенията им.Дизайнерката отбеляза празника със серия от стари снимки със сина си в Instagram Stories и написа: "Честит 27-и рожден ден, Бруклин. Обичам те много.“Бившата футболна звезда също отправи кратко, но емоционално послание: "Честит рожден ден, Бъст. Обичаме те.“ С поздравление към брат си се обърна и Ромео Бекъм.Според източници, цитирани от Entertainment Tonight, въпреки жеста на родителите си Бруклин не е останал доволен от публичните поздравления и дори се е ядосал на честитките и изблици на любов в нета. По информация на близки до семейството хора именно подобни демонстративни публикации в социалните мрежи са нещото, което той се опитва да избягва.По-рано се появиха информации, че Дейвид и Виктория са силно натъжени от напрежението в отношенията със сина си, но вратата им за помирение остава отворена.От друга страна обаче Бруклин и съпругата му Никола Пелц засега не търсят подобна развръзка. Двамата се опитват да стоят далеч от семейната драма и да се фокусират върху собствения си живот и отношенията помежду си.Според близки до двойката те просто искат да продължат напред и да оставят напрежението зад гърба си, докато сагата около семейство Бекъм продължава да бъде една от най-коментираните теми в светските среди.