ЗАРЕЖДАНЕ...
Бруклин Бекъм отново побесня след постъпка на Виктория и Дейвид
©
Дизайнерката отбеляза празника със серия от стари снимки със сина си в Instagram Stories и написа: "Честит 27-и рожден ден, Бруклин. Обичам те много.“
Бившата футболна звезда също отправи кратко, но емоционално послание: "Честит рожден ден, Бъст. Обичаме те.“ С поздравление към брат си се обърна и Ромео Бекъм.
Според източници, цитирани от Entertainment Tonight, въпреки жеста на родителите си Бруклин не е останал доволен от публичните поздравления и дори се е ядосал на честитките и изблици на любов в нета. По информация на близки до семейството хора именно подобни демонстративни публикации в социалните мрежи са нещото, което той се опитва да избягва.
По-рано се появиха информации, че Дейвид и Виктория са силно натъжени от напрежението в отношенията със сина си, но вратата им за помирение остава отворена.
От друга страна обаче Бруклин и съпругата му Никола Пелц засега не търсят подобна развръзка. Двамата се опитват да стоят далеч от семейната драма и да се фокусират върху собствения си живот и отношенията помежду си.
Според близки до двойката те просто искат да продължат напред и да оставят напрежението зад гърба си, докато сагата около семейство Бекъм продължава да бъде една от най-коментираните теми в светските среди.
Още по темата
/
Актрисата Искра Донова: Потърсих помощ, но тя не беше подходяща, след което ми дадоха антидепресанти
16:54
Нов сериал тръгва по БНТ
04.03
Азис: Рачков ме дразни много. Двамата с Геро си си въобразили, че "Като две капки вода" е тяхно шоу
02.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иво Димчев: На 18 споделих на майка си, че съм гей
22:46 / 05.03.2026
"Друсан чай" - бързо разпространяваща се заплаха сред младежите
22:46 / 05.03.2026
Гастроентеролог: При този вид рак не трябва да се чакат симптоми,...
15:14 / 05.03.2026
Можете да получите обезщетение от над 1900 евро, ако авиокомпания...
15:48 / 04.03.2026
Токсиколог: Едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари
13:13 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.