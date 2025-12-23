ЗАРЕЖДАНЕ...
Брук от "Дързост и красота" снима сериал у нас
Интересното е, че проектът ще бъде специално създаден за Hallmark, което означава, че зрителите могат да очакват и други големи американски имена. Продуцентите твърдят, че сериалът ще съчетае традиционната топла романтика на телевизионния канал с по-силен драматичен заряд, създавайки уникално и зрелищно преживяване. Поредицата ще се излъчва в стрийминг платформата Hallmark+.
Продуцент и режисьор на проекта ще бъде Брент Шийлдс, който има зад гърба си над 80 заснети телевизионни филма и четири номинации за престижните телевизионни награди "Еми“. Той е работил със звезди като Кати Бейтс, Куба Гудинг джуниър, Ана Пакуин, Лорънс Фишбърн, Джесика Ланг, Анди Гарсия, Уилям Хърт, Катрин Зита-Джоунс и много други.
Източници от продукцията твърдят, че сюжетът ще бъде изпълнен с любовни триъгълници, тайни, романтични и семейни предателства – точно това, което феновете обожаваха в "Дързост и красота“. Катрин Кели Ланг ще влезе в ролята на могъща бизнес дама, собственик на 24 състезателни коня, която умело манипулира богатите и влиятелни мъже около себе си. Слуховете добавят, че част от тези "влиятелни мъже“ ще бъдат нейни реални колеги на снимачната площадка.
В реалния живот актрисата е силно запалена по конния спорт, който практикува редовно, и е в отлична физическа форма. В телевизионните среди вече се говори, че тя и нейният италиански мениджър Алесио Филипиели са очаровани от българските локации – винарни, впечатляващи къщи и луксозни вили край София. По информация на запознати двамата настояват снимките да се проведат на най-драматичните и романтични места в региона.
Някои клюки дори намекват, че Катрин ще си партнира с друг известен американски телевизионен актьор, като продуцентите планират дискретно да използват звездния дует за рекламата на сериала. Социалните мрежи буквално избухнаха, след като актрисата публикува първите си снимки от София – в елегантна рокля и с тайнствен поглед, който накара феновете да се чудят дали не крие още тайни срещи зад кулисите, пише "Галерия“.
Любопитен детайл е, че актрисата най-вероятно ще работи и с няколко български актьори, като според слухове някои от тях вече се опитват да привлекат вниманието на продукцията извън снимачната площадка. Продуцентите, макар и пестеливи в изказванията си, тихо признават, че очакват сериалът да се превърне в хит – не само заради сюжетните обрати, но и заради самата Катрин Кели Ланг, чиято поява почти винаги гарантира висока гледаемост.
