Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Брежани отново ухае на печени кестени
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:57Коментари (0)83
©
Ансамбъл "Гайтан", "Кабадалии", "Пиринско тройче" и Йордан Николов танцуват и пеят на XIV Празник на брежанския кестен на 25 октомври

В програмата още: Прожекция на филма "Баба Райна - огънят на традициите" и среща с автора Станислав Иванов; Фотоизложба на Ивайло Василев "Картини от Брежани и света"; Арт работилничка и детски празник; Калинарна изложба на традиционни ястия и ятия с кестени; Печени кестени по италиански

На 25 октомври, (събота), площадът на Брежани отново ще заухае на най-сладките печени кестени, на домашни баници и питки, на ястия с кестени, ще има огромна традиционна изложба, ще събере в прегръдката си преклонението на жителите и гостите към безценните дарове на природата - брежанските кестени.

Празникът на брежанския кестен е един от най-очакваните и обичани празници в региона. И заради най-вкусните ядливи кестени на България, и заради дългата трапеза от традиционни ястия - баници, качамак, и заради печените кестени по "италиански" от Марчело Канестрели, и заради богатата концертна програма, и заради дългите хора, които опасват на два, на три ката площада...

Организаторите – сдружение "Хора и традиции", Кметство Брежани и читалището, с безценната подкрепа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и Югозападно държавно предприятие, подготвят отново незабравим празник за жителите и гостите на празника.

И канят всички да усетят силата на българския фолклор в ритъм и песен, таланта и страстта, които превръщат традицията в незабравимо изживяване чрез талантливия Йордан Николов – човекът, Ансамбъл "Гайтан" – танцова емоция, призната в България и чужбина, МФГ "Кабадалии" – мъжките гласове, пренасящи духа на Пирин, ФФ "Пиринското тройче" – нежна хармония, вдъхновена от традицията.

И още! Фотоизложба на Ивайло Василев представя любовта към красотата във всичките й измерения.

И още! Прожекция на филма "Баба Райна - огънят на традициите" и среща с автора Станислав Иванов. Филмът е нещо много повече от просто дипломен проект. Това е филм, в който имах възможността да съчетая двете си страсти - любовта ми към българския фолклор и тази към аудио-визуалните изкуства "

За децата! Арт работилничка и забавления.

Неизменно е участието на празника на брежанския кестен и на ансамбълa при КУД "Гоце Делчев" – гр. Делчево, Р Северна Македония, самодейци от Брежани и региона!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Княгиня Калина катастрофира пияна
Античен град Хераклея Синтика разкрива още от тайните си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: