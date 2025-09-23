ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Брежани отново ухае на печени кестени
В програмата още: Прожекция на филма "Баба Райна - огънят на традициите" и среща с автора Станислав Иванов; Фотоизложба на Ивайло Василев "Картини от Брежани и света"; Арт работилничка и детски празник; Калинарна изложба на традиционни ястия и ятия с кестени; Печени кестени по италиански
На 25 октомври, (събота), площадът на Брежани отново ще заухае на най-сладките печени кестени, на домашни баници и питки, на ястия с кестени, ще има огромна традиционна изложба, ще събере в прегръдката си преклонението на жителите и гостите към безценните дарове на природата - брежанските кестени.
Празникът на брежанския кестен е един от най-очакваните и обичани празници в региона. И заради най-вкусните ядливи кестени на България, и заради дългата трапеза от традиционни ястия - баници, качамак, и заради печените кестени по "италиански" от Марчело Канестрели, и заради богатата концертна програма, и заради дългите хора, които опасват на два, на три ката площада...
Организаторите – сдружение "Хора и традиции", Кметство Брежани и читалището, с безценната подкрепа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и Югозападно държавно предприятие, подготвят отново незабравим празник за жителите и гостите на празника.
И канят всички да усетят силата на българския фолклор в ритъм и песен, таланта и страстта, които превръщат традицията в незабравимо изживяване чрез талантливия Йордан Николов – човекът, Ансамбъл "Гайтан" – танцова емоция, призната в България и чужбина, МФГ "Кабадалии" – мъжките гласове, пренасящи духа на Пирин, ФФ "Пиринското тройче" – нежна хармония, вдъхновена от традицията.
И още! Фотоизложба на Ивайло Василев представя любовта към красотата във всичките й измерения.
И още! Прожекция на филма "Баба Райна - огънят на традициите" и среща с автора Станислав Иванов. Филмът е нещо много повече от просто дипломен проект. Това е филм, в който имах възможността да съчетая двете си страсти - любовта ми към българския фолклор и тази към аудио-визуалните изкуства "
За децата! Арт работилничка и забавления.
Неизменно е участието на празника на брежанския кестен и на ансамбълa при КУД "Гоце Делчев" – гр. Делчево, Р Северна Македония, самодейци от Брежани и региона!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: