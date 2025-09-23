Брежани отново ухае на печени кестени

© Ансамбъл "Гайтан", "Кабадалии", "Пиринско тройче" и Йордан Николов танцуват и пеят на XIV Празник на брежанския кестен на 25 октомври



В програмата още: Прожекция на филма "Баба Райна - огънят на традициите" и среща с автора Станислав Иванов; Фотоизложба на Ивайло Василев "Картини от Брежани и света"; Арт работилничка и детски празник; Калинарна изложба на традиционни ястия и ятия с кестени; Печени кестени по италиански



На 25 октомври, (събота), площадът на Брежани отново ще заухае на най-сладките печени кестени, на домашни баници и питки, на ястия с кестени, ще има огромна традиционна изложба, ще събере в прегръдката си преклонението на жителите и гостите към безценните дарове на природата - брежанските кестени.



Празникът на брежанския кестен е един от най-очакваните и обичани празници в региона. И заради най-вкусните ядливи кестени на България, и заради дългата трапеза от традиционни ястия - баници, качамак, и заради печените кестени по "италиански" от Марчело Канестрели, и заради богатата концертна програма, и заради дългите хора, които опасват на два, на три ката площада...



Организаторите – сдружение "Хора и традиции", Кметство Брежани и читалището, с безценната подкрепа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и Югозападно държавно предприятие, подготвят отново незабравим празник за жителите и гостите на празника.



И канят всички да усетят силата на българския фолклор в ритъм и песен, таланта и страстта, които превръщат традицията в незабравимо изживяване чрез талантливия Йордан Николов – човекът, Ансамбъл "Гайтан" – танцова емоция, призната в България и чужбина, МФГ "Кабадалии" – мъжките гласове, пренасящи духа на Пирин, ФФ "Пиринското тройче" – нежна хармония, вдъхновена от традицията.



И още! Фотоизложба на Ивайло Василев представя любовта към красотата във всичките й измерения.



И още! Прожекция на филма "Баба Райна - огънят на традициите" и среща с автора Станислав Иванов. Филмът е нещо много повече от просто дипломен проект. Това е филм, в който имах възможността да съчетая двете си страсти - любовта ми към българския фолклор и тази към аудио-визуалните изкуства "



За децата! Арт работилничка и забавления.



Неизменно е участието на празника на брежанския кестен и на ансамбълa при КУД "Гоце Делчев" – гр. Делчево, Р Северна Македония, самодейци от Брежани и региона!