Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Братя Аргирови искат да се сватосат с Тони Димитрова
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:47Коментари (0)94
©
Благовест Аргиров направи любопитно признание за сина си и дъщерята на певицата Тони Димитрова.

"Знам, че преди време се надявахте вашите синове да припознаят дъщерята на Тони Димитрова и съвсем да станете едно семейство. Има ли още шанс това да се случи?", попита водещата Марина Цекова в ефира на "Събуди се".

"Шансове винаги има!", отвърна с усмивка Благовест Аргиров.

"Маги е страхотно момиче, но засега синът ми е в Щатите, а тя е тук в България. Ще видим как ще се развият нещата! Сетих се, че май си има гадже обаче", добави той.

Брат му Светослав допълни с усмивка, че неговият син също има приятелка в Норвегия.

На 28 октомври братя Аргирови ще завършат своето голямо национално турне с финален концерт в зала 1 на НДК.

"Лично за мен концертът в Пловдив беше най-вълнуващ. Не съм виждал Античния театър толкова пълен", сподели Светослав. "Там бяха Христо Стоичков и Тони Димитрова. На всичките ни концерти се получава магия. Аз винаги гледам очите на хората - те издават всичко."

Братята признаха още, че са големи фенове на "Барселона" и че Христо Стоичков често им разказва истории "от кухнята" на легендарния клуб, припомня "България Днес".

Още по темата: общо новини по темата: 1028
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/172 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
09:39 / 24.10.2025
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:06 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Разпадането на правителството “Желязков”
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Обир в Лувъра
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: