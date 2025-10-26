Братя Аргирови искат да се сватосат с Тони Димитрова

© Благовест Аргиров направи любопитно признание за сина си и дъщерята на певицата Тони Димитрова.



"Знам, че преди време се надявахте вашите синове да припознаят дъщерята на Тони Димитрова и съвсем да станете едно семейство. Има ли още шанс това да се случи?", попита водещата Марина Цекова в ефира на "Събуди се".



"Шансове винаги има!", отвърна с усмивка Благовест Аргиров.



"Маги е страхотно момиче, но засега синът ми е в Щатите, а тя е тук в България. Ще видим как ще се развият нещата! Сетих се, че май си има гадже обаче", добави той.



Брат му Светослав допълни с усмивка, че неговият син също има приятелка в Норвегия.



На 28 октомври братя Аргирови ще завършат своето голямо национално турне с финален концерт в зала 1 на НДК.



"Лично за мен концертът в Пловдив беше най-вълнуващ. Не съм виждал Античния театър толкова пълен", сподели Светослав. "Там бяха Христо Стоичков и Тони Димитрова. На всичките ни концерти се получава магия. Аз винаги гледам очите на хората - те издават всичко."



Братята признаха още, че са големи фенове на "Барселона" и че Христо Стоичков често им разказва истории "от кухнята" на легендарния клуб, припомня "България Днес".