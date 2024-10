Братът на принцеса Даяна направи голямо изявление

© Братът на принцеса Даяна Чарлз Спенсър сподели вълнението си, когато направи голямо съобщение, свързано с новата си партньорка и съ-водеща Катрин Джарман.



Новината идва, след като Чарлз Спенсър и Джарман нарушиха мълчанието си относно слуховете си за романтика наскоро.



Той написа в X: "Наистина се радвам да се появя на фестивала за историята на Сайренчестър този четвъртък от 19:00 ч. с @CatJarman и Ричард Коулс."



Чарлз Спенсър продължи: "Ще запишем един от нашите подкасти Rabbit Hole Detectives, пред публика на живо, за по-късно излъчване, след което тримата ще подпишем копия от нашата The Rabbit Hole Book."



Той коментира за Cirencester History Festiva: "Ние сме развълнувани да обявим, че нашият запис на подкаст за публиката на живо с невероятното трио @RevRichardColes @CatJarman @cspencer1508 е официално разпродаден!"



По-рано, говорейки пред The ​​Times, според Hello Magazine, новата двойка беше разпитана за романса си в съвместно интервю с преподобния Ричард Коулс.



Чичото на принц Уилям и Хари каза: "Ние сме близо. Е, достатъчно близо."



Катрин Джарман също е съ-домакин на подкаста на Spencer's the Rabbit Hole Detective заедно с преподобния Ричард Коулс.