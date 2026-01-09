ЗАРЕЖДАНЕ...
Брадли Купър каза за пластичните операции
©
Темата беше повдигната от неговия близък приятел Уил Арнет, който не скри раздразнението си от постоянните слухове. "Всички продължават да го казват, сякаш знаят истината“, коментира актьорът, докато водещите подчертаха, че Купър не е правил пластични операции.
Самият Брадли се включи лаконично, но ясно: "Не“, отряза той слуховете, добавяйки, че напоследък хората постоянно го спират с думите: "Изглеждаш добре“, което според него е "лудост“, предвид мащаба на спекулациите.
Клюките тръгнаха още миналата година, когато Купър започна да промотира новия си филм "Is This Thing On?“, а социалните мрежи буквално гръмнаха с твърдения за "операция на клепачите“, "повдигане на вежди“ и "филъри“. Част от феновете обаче застанаха зад звездата, заявявайки, че той изглежда страхотно независимо от приказките.
Това не е първият път, в който външният вид на Купър е под лупа. През 2023 г. актьорът предизвика бурни реакции с използването на протезен нос във филма "Маестро“, където изигра легендарния композитор Ленард Бърнстейн. Въпреки критиките и обвиненията в антисемитизъм, Купър защити избора си, заявявайки, че всичко е направено от любов и уважение към образа.
Междувременно името на актьора отново е в заглавията и заради личния му живот. Според източници, близки до двойката, Купър е поискал ръката на Джиджи Хадид, след като е получил одобрението на майка ѝ Йоланда – знак, че връзката им става все по-сериозна, пише "Телеграф".
Още по темата
/
Тя ще изиграе Лили?
04.01
Още от категорията
/
Карлос Насар проговори
30.12
Удариха принц Хари
29.12
Почина Брижит Бардо
28.12
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
16:45 / 08.01.2026
Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които ...
14:50 / 07.01.2026
Астролог: 2026 е година на действието, хората не трябва да се стр...
12:34 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
20:14 / 06.01.2026
Учени установиха, че това сладко изкушение може да продължи живот...
16:13 / 06.01.2026
Борислав Цаков: Зимните гуми са задължителни дори при липсата на ...
12:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.