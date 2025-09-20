ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брад Пит рухна на снимачната площадка
По данни на няколко свидетели, нощна сцена, изобразяваща любовна кавга, се оказала твърде близка до личния живот на 60-годишната звезда. Камерите вече работели, когато Брад Пит навел глава и тялото му започнало да се тресе. Отначало екипът помислил, че актьорът просто е дълбоко в образа си. Но после дошла шепотната изповед – лична, сурова и достатъчно чута, за да спре снимките на цялата сцена, пишат от "Уикенд".
Смята се, че емоционалният момент води началото си от 2004 г., когато Брад Пит и Анджелина Джоли се срещат на снимачната площадка на "Мистър и Мисис Смит“. Тяхната връзка впоследствие се превръща в цяла медийна сага.
Самите думи от съкровената сцена остават неразкрити, но свидетелите ги описват като "извинение, спомен и съжаление, преплетени в едно“. А кой образ стои зад тях, досещате се – това е призрачната Анджи, която буди дълбоко скрита носталгия у Брад.
И докато до този срив актьорът изглеждаше психически недосегаем, сега феновете го виждат в съвсем друга, но в никакъв случай по-лоша светлина – неговата същност е реална, незащитена и дълбоко човешка – анализира в. "Ню Йорк Поуст“.
