© Instagram Bon Jovi зарадва феновете си с нова мелодия, на която да се насладят през този празничен сезон.



Групата току-що издаде новата песен "Christmas Isn't Christmas" или в превод на български "Коледата не е Коледа", за която фронтменът Джон Бон Джоуви споделя, че празниците не са същите, ако любим човек не е там.



"Коледа не е Коледа" е песен, която написах за семейството", споделя в изявление рокаджията. "Усещането, че Коледа наистина не е Коледа без ТЕБ, може да събуди много спомени у хората. Също така ми хареса да се обърна и знам, че заради теб Коледа Е Коледа", казва Джон.



В публикация в Instagram Джон Бон Джоуви обясни, че е написал песента преди две години в "тежък" ден, когато и баща му, и майка му са се разболели. Той отбеляза: "Написах това като подарък за моите родители и моите деца".



"Фокус" припомня, че през далечната 1994 г. групата издаде "Please Come Home For Christmas", която се превърна във вечен хит за коледните празници. Във видеото към песента Джон си партнира със супермодела, тогава на върха на славата си, Синди Кроуфорд.