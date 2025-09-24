Богата театрална програма през октомври в Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград

© Октомври започва ударно за почитателите на сценичното изкуство в Благоевград. Драматичен театър "Никола Вапцаров“ е подготвил разнообразна програма с премиери, класически заглавия, детски спектакли и гостуващи постановки.



Сред акцентите е премиерата на "Дракула“, която ще се играе на 6, 18 и 27 октомври от 19:00 ч. в голямата зала. В образа на легендарния вампир влиза Койна Русева, а режисурата е на Стайко Мурджев. Постановката обещава среща с мита за безсмъртието, където страстта и тъмните желания се сблъскват с човешката природа.



На 10 октомври в зала 2 ще бъде представен "Инфлуенсъри“ – документален спектакъл на Неда Соколовска, който изследва света на социалните мрежи. Истории за лайкове, последователи и виртуално влияние оживяват на сцената в едно искрено и съвременно театрално преживяване.



Най-малките зрители ще могат да се насладят на "Неволята“ – обичан детски спектакъл по българска приказка. Представлението е насрочено за 11 октомври от 11:00 ч. в камерната зала и напомня, че дори най-големите беди могат да се превърнат в ценен урок.



Публиката ще има възможност да се докосне и до класиката на Димитър Талев – "Железният светилник“. Постановката на режисьора Калин Ангелов ще се играе на 13 октомври в голямата зала и ще върне зрителите към корените, борбата и цената на свободата.



Комедийният жанр също е силно застъпен в програмата. На 20 октомври театърът ще посрещне гостуващата постановка "Прецакани“ на Viva Arte – комедия от Ерик Чапъл с участието на Асен Блатечки, Койна Русева, Стефан Иванов и Милена Маркова. Спектакълът обещава забавни ситуации и вечер, изпълнена със смях.



На 23 октомври голямата зала ще бъде сцена на още една класическа българска комедия – "Милионерът“ от Йордан Йовков, в изпълнение на ДТ "Невена Коканова“ – Дупница. В ролите зрителите ще видят Ивайло Захариев, Ивайло Калоянчев и Ани Михайлова.



Октомврийската програма на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ съчетава новаторство и традиция, гарантирайки богат избор за всички, които обичат живото изкуство.