Актьорът и комедиен артист Борислав Захариев, по-известен като Боби Турбото, вече е част от компанията "Глобал Груп“.Това стана ясно от официално изявление на продуцентската компания, която обяви, че е подписан импресарски договор между двете страни. С новото партньорство се поставя началото на съвместна работа по бъдещи телевизионни, сценични и дигитални проекти.От "Глобал Груп“ заявяват, че виждат сериозен потенциал за развитие в артиста и планират активно да работят за разширяване на присъствието му в развлекателната индустрия. Очаква се Боби Турбото да бъде част от редица нови формати и продукции. И двете страни си пожелават успешна, дългосрочна и ползотворна съвместна работа. Продуцентът Маги Халваджиян сам се похвали с новината за новия си служител.