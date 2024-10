Блейк Лайвли и съпругът й Райън Рейнолдс присъстваха на една от последните спирки на Eras Tour

© Дългогодишните приятели на Тейлър Суифт Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс я подкрепиха по време на спирките на Eras Tour в Ню Орлиънс.



Само ден след като улови първото изпълнение на поп звездата в Caesars Superdome в Ню Орлиънс, дуото беше видяно за втори път на същото място в събота, 26 октомври.



В клип, споделен от фенове в TikTok, Лайвли и Рейнолдс бяха забелязани да носят съвпадащи черни тоалети.



Звездата от It Ends with Us също беше забелязана с китката си, пълна с гривни за приятелство, а актьорът от Deadpool & Wolverine стоеше близо до нея с ръка на гърба на Лайвли.



"Това е очарователно", написа фен за връзката на Лайвли и Рейнолдс в социалните мрежи.



Според NOLA.com към двойката се присъедини и една от дъщерите им на второто шоу на Суифт през уикенда.



По време на първото шоу на певицата от The Tortured Poets Department в Орлеан, двойката беше снимана да се наслаждава на шоуто от нещо, което изглеждаше като VIP зона на залата.



Припомняме, че приятелството на Лайвли и Рейнолдс датира от 2015 г. и оттогава са били виждани заедно многократно.