Благовец гони "змиите" от душите на четири зодии – вижте дали сте сред тях
Според старите поверия на този ден идва дядо Благовец. Неговата мисия е да прогони змиите и гущерите от домовете, което в преносен смисъл означава изчистване на душите от лоши мисли и тежестта на зимата. За няколко знака от зодиака този процес ще бъде особено трансформиращ:
Овен
Представителите на този знак ще почувстват прилив на нова енергия още от сутрешните часове. За Овните това не е просто ентусиазъм, а дълбоко вътрешно пречистване. Появява се неочакван вътрешен баланс и спокойствие. Решенията стават по-премерени, а товарът на племената – по-лек.
Дева
За Девите Благовец ще бъде ден на дългоочаквано освобождение от напрежението. Те ще спрат да се съмняват в себе си и ще подредят вътрешния си свят по нов начин. Символично "измитане“ на излишните мисли. Ясно разграничаване на важното от маловажното. Връщане на контрола над ситуациите и повишена увереност.
Скорпион
При Скорпионите промяната ще бъде най-дълбока, преминавайки през истинска трансформация. Стари, скрити емоции ще излязат на повърхността, за да бъдат окончателно освободени. Те ще изживеят победа над вътрешните страхове и съмнения. Усещане за нова сила, идваща отвътре. Готовност за изцяло нов етап в живота.
Козирог
Козирозите ще използват деня, за да оставят настрана прекомерните отговорности. Те ще осъзнаят, че не целият свят лежи на техните рамене. Намаляване на притесненията и разсейване на напрежението. Намиране на здравословен баланс между работа и почивка. Постигане на цели с повече лекота и по-малко стрес.
Благовец напомня, че винаги има възможност за ново начало. За Овен, Дева, Скорпион и Козирог празникът ще бъде повратна точка, в която "змиите и гущерите“ на негативизма ще отстъпят място на светлината и яснотата.
