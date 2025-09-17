Новини
Благоевградските Вяра, Надежда и любов – лукс и мизерия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:41Коментари (1)135
©
Докато едната празнува в лукс с балони и мечета, другите просят в Англия и духат свещички на пейка с малка тортичка.

Вяра, Надежда и Любов, които празнуват имен ден днес, не са скарани. От години се твърди, че между Любов и другите две тризначки царят напрежение и омраза. Причината за това е, че докато първата живее в уют с мъж, дете и стабилно финансово положение, сестрите й оцеляват по улиците на Лондон, в истинска мизерия, като често няма какво да ядат и къде да спят.

Според Любов между тризначките няма напрежение и всичко е наред.

"Не сме скарани със сестрите ми" твърди Любов, когато слуховете за раздор между тях отново плъзнаха из мрежата. Поводът бе слух за скандал помежду им на рождения им ден.

Миналата сряда тризначките отпразнуваха 40-и рожден ден. Вяра и Надежда качиха клипче в социалните мрежи - седнали на пейка, пред тях малка тортичка със свещичка. "Наздраве!", казва Надежда, а гласът й трепери. Двете отпиват глътка шампанско от пластмасови чашки и се усмихват - скромен, но трогателен опит да отбележат празника.

Само ден по-рано обаче съдбата им е била безмилостна.

"Намерихме стая, където да спим. Струваше 50 паунда, но рецепционистът поиска 90. Ние бяхме успели да съберем само 50 и казахме, че повече нямаме. Изгони ни да спим на стълбите", разказват сестрите със сълзи в очите. Така празничният ден идва след безсънна нощ под открито небе.

Съвсем различна е картината в дома на Любов. В същия ден тя посреща рождения си ден в стая, пълна с балони и плюшени мечета. Усмихната и спокойна, обградена от близките си, тя качва снимки и пише: "Това е краят на една ера. Животът е труден, но и красив. Наздраве за 40-годишнината!".

Контрастът е шокиращ - на едно място пейка, тортичка и бездомие, а на друго - уют, семейство и сигурност. Феновете обаче не прощават - заляха социалните мрежи с критики към Любов, че не помага на сестрите си. "Как може едната да живее в лукс, а другите да спят на улицата?", питат те. А Любов от своя страна харесва коментари на потребители, които гласят, че сестрите сами са избрали да мързелуват, вместо да работят и да си осигурят добър живот.

А някога тризначките бяха неразделни...

Сестрите Вяра и Надежда признават, че често нощуват върху кашони или в палатка, а храна намират благодарение на милостиня. "Нямаме постоянен адрес, заради това никой не ни дава работа. Живеем от милостта на хората", споделя Вяра.

"Англия не помага, няма консул, няма кой да ни подаде ръка", добавя Надежда.

Любов остава категорична: "Ние сме сестри. Не сме скарани. Не желая хората да ни настройват една срещу друга", пише HotArena.

И трите заедно или поотделно тънат в грозота и простотия! Тва е!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
