|Бившият на Бритни Спиърс с още смразяващи кръвта подробности за нея
Според разказа му през 2006 г., по време на парти за издаването на неговия албум, той заварил Бритни и нейна приятелка да "смъркат дебела линия кокаин“ от масата.
"Моля те, не се прибирай да кърмиш децата в такова състояние. Обади се на майка си или на някого, трябва да вземем адаптирано мляко. Не можеш да го правиш“, казал й тогава той. Федърлайн твърди, Спиърс му хвърлила питие в лицето – нещо, което според него било "последната капка“.
В мемоарите се съдържат и други ужасяващи обвинения. Федърлайн твърди, че певицата веднъж ударила сина им Престън в лицето, когато той бил на 10 или 11 години, а друг път момчетата се прибрали у дома с изгорени от белина скалпове, след като тя им боядисала косата. Най-плашещите твърдения обаче описват как Бритни стояла "мълчаливо в прага на стаята им посред нощ, с нож в ръка, наблюдавайки ги как спят“.
Според него Престън веднъж се осмелил да я конфронтира за нейните проблеми, а тя му отвърнала, че "иска той, брат му и баща им да са мъртви“.
"Как една майка може да каже това на сина си?“, пита Федърлайн. "Травмата ще ги бележи за цял живот.“
Според него през този период от живота им Бритни също така е приемала медикаменти заедно с алкохол.
След публикуването на тези шокиращи твърдения Спиърс отвърна в социалните мрежи, обвинявайки бившия си съпруг в "манипулация и газлайтинг“ и определяйки книгата като "измислици, които са крайно обидни и изтощителни“. "Ако обичаш някого, не го унижаваш по този начин“, написа тя в Инстаграм.
Федърлайн отговори, че единственото му желание е Бритни "да потърси помощ“, като твърди, че "истината е 10 пъти по-лоша от това, което е описано в книгата“.
В мемоарите си си той описва и бурната им връзка – от запознанството им през 2004 г. в клуб в Холивуд и светкавичния брак три месеца по-късно - до развода след три години, за който научил от телевизионен репортаж. Последвал ожесточен спор за родителските права, а през този период Бритни преживяла психически срив, обръсна главата си и нападна автомобил на папараци с чадър – епизоди, които по-късно тя обясни със следродилна депресия и мъката от раздялата с децата си.
Тези събития доведоха до поставянето ѝ под 13-годишно попечителство, по време на което ѝ беше забранено да шофира, да се омъжва или да има още деца.
Федърлайн твърди, че книгата му цели да "вдигне аларма“ за състоянието на Спиърс. Въпреки че след прекратяването на попечителството през 2021 г. тя възстанови пълния контрол върху живота и състоянието си, оценявано на между 40 и 60 милиона долара, мнозина се тревожат за нейното психично здраве заради публикации в социалните мрежи, показващи я разхвърляна, танцуваща с ножове или правеща странни изявления.
Федърлайн дори призова активистите от движението #FreeBritney, борили се за освобождаването ѝ, да се обединят отново под лозунга "Save Britney“.
Някои от тях обаче го обвиняват, че е бил част от проблема. Пилар Виньо, една от организаторките на движението, заяви пред Пейдж Сикс, че децата на Спиърс трябва да ѝ помогнат, а не да се обръщат срещу нея.
"Тя никога няма да бъде същата Бритни. Беше на 27, когато животът ѝ беше отнет. От това не се възстановяваш“, заявява тя.
Шокиращите разкрития заплашват да променят начина, по който светът гледа на поп иконата, и да подложат на още по-голям натиск както нея, така и семейството ѝ. Но и до днес един факт остава безспорен – Бритни Спиърс продължава да бъде една от най-поляризиращите фигури на съвременната поп култура.
