|Бивше гадже на Филипа избухна срещу нея в публичното пространство
Припомняме, че Филипа от самото начало се мачна с художника Йовица, с когото демонстрират здрава връзка и сериозни отношения. След като всички мъже от шоуто бяха изпратени на къмпинг по мъжки обаче, във Вилата на любовта влязоха трима нови участници, като единият от тях – Лъчезар, бързо се ориентира към Филипа. В отсъствието на "сериозния“ си приятел, биоложката открито започна да флиртува с Лъчо, не отблъскваше прегръдките и масажите му, прие и бялата му роза.
В мига, в който Йовица се върна във вилата с останалите мъже, Филипа се върна към първоначалния си избор и изкара Лъчо натрапник, с когото си е говорила от съжаление.
"Исках да видя дали Филипа ще направи и в предаването същото, което прави и извън него. Ами… да. Оттам нататък съм си изяснил за себе си на що за човек съм отделил време навремето. Сега само ме е яд за двамата младежи, ама то Йовица си e control freak като нея и си я заслужава. За Лъчезар нямам впечатления, ама просто ми седи – поне на екран – като още един IT балък – втори (първият съм бил аз някога си).
Филипа натърти, че е искрен човек. Не е. (Знам, ще си го прочетеш, а това, че си ме блокирала, пак накланя везните към това, което казвам.)“
Това написа бившето гадже на Филипа, силно възмутен, но и очевидно не изненадан, от поведението й в предаването. От думите му става ясно, че биоложката си е такава и извън риалити формата, а той е сред преките потърпевши от двуличното й поведение на невярна жена.
Фенове на "Ергенът – Любов в рая“ също са шокирани от двойната й игра. "Съчувствам на Лъчо! Тази жена е способна да му докара няколко боя, без да е виновен. Даваше му явни сигнали, че го харесва и дори го поощри да бъде по-настъпателен към нея, а като се върна Йовица, се изплаши и изкара момчето нахален досадник“, гневят се в мрежата.
Тук е моментът да отбележим, че както Intrigi.bg първи разкри, именно Филипа и Йовица са сред финалистите в предаването. До самия финал ще останат заедно, но след прибирането си в България, бързо се разделят, а биоложката вече си има друг.
