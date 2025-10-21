Бившата съпруга на Кевин Костнър се омъжи за негов приятел

© Кристин Баумгартнър, бившата съпруга на Кевин Костнър, отново каза "да“ – този път на човек от най-близкото обкръжение на актьора. Миналия уикенд 50-годишната дизайнерка на чанти се омъжи за финансиста Джош Конър – дългогодишен приятел на Костнър. Сватбата се състоя в ранчото Санта Инес в Санта Барбара, Калифорния, пред около 100 гости.



По думите на присъстващи церемонията е била далеч от холивудския блясък – интимна, сърдечна и наситена с емоции. "Обстановката беше великолепна, но това, което я правеше специална, беше искреността. Всички се чувстваха част от нещо истинско“, споделя гост пред People.



Празникът започнал още в петък вечер и продължил до малките часове в събота. Според близки до двойката, смехът и радостта били навсякъде, а в момента на обета дори най-сдържаните не сдържали сълзите си.



За Кристин и Джош този брак е ново начало след бурен период. Костнър и Баумгартнър сложиха край на 19-годишния си съюз през май 2023 г. след дълга бракоразводна битка за издръжка и попечителство над трите им деца. В крайна сметка те получиха съвместно попечителство, а Костнър плаща по 63 209 долара месечно за издръжка на децата – значително по-малко от сумата, която Кристин първоначално поиска.



Любовта между Баумгартнър и Конър пламна скоро след раздялата. Двамата обявиха годежа си през януари тази година, когато той ѝ предложи брак на плажа в Санта Барбара. Според близък до тях предложението било романтично и почти тайно, защото в дъждовната вечер край брега почти нямало хора.



Сега двамата гледат напред – без излишна показност и с желание за прост, споделен живот. Приятел на младоженците разкрива, че мечтата им е "автентичен и изпълнен с радост ежедневен свят, в който малките моменти са най-ценни“.