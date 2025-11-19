Карлос Насар - Маги Миневска явно го преодоля. Тя получи сериозен удар. след като стана ясно, че състезателят бързо я е заменил, тъй като веднага се впусна в нова любовна авантюра с волейболистката Александра Костадинова.
"Чувствам се страхотно! Смятам, че се преоткрих след нещата, които ме сполетяха...", споделя Миневска. "Излизам с приятелки и се отдавам на себе си за момента".
Тя отговаря искрено на въпроси на свои последователи в Instagram.
На запитване дали си търси джентълмен, гимнастичката отговаря категорично:
"Аз не търся никой. В месеците, след като се бях отказала от спорта, имах страшно много време да помисля върху много неща, коментира още тя.
