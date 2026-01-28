Бившата съпруга на бизнесмена и риалити герой Даниел Бачорски – Емилия Лозанова, е преживяла неприятен инцидент на ски писта в Австрия. Това сподели самата тя, пояснявайки че ще е необходимо време за възстановяване, след което възнамерява да поднови тренировките върху снежната покривка, отново с подкрепата и обучението от страна на сертифициран учител.“Откриваме сезона! Последните няколко дни се покрих в Австрия. Бяха много спокойни и релаксиращи моменти – планина, тишина, чист въздух... Точно от това имах нужда. Реших да карам със ски учител, защото сама не мога, но за жалост всичко завърши със сериозно падане и сега ще трябва да се възстановя. Не е най-готиният старт на сезона, но го приемам като пауза, а не като край", пише красивата брюнетка в социалните мрежи, публикувайки още снимки и видеа, запечатали воаяжа зад граница.