И бившата съпруга и настояшото гадже на Мартин Елвиса присъсътваха на рождения му ден. Добрите си взаимоотношения те показаха по време на купона, от който бяха качени и снимки в социалните мрежи.Сред дамите, поканени на празника, бяха ергенката Анна-Мария, бившата му съпруга Гергана и настоящото му гадже Йоанна.И двете дами на сърцето му успяваха да приковат вниманието на околните към себе си. Впечатление направи майката на децата му, която изобщо не се държеше като "бивша" - Гергана беше забелязана да го целува по бузата, а Елвиса изглеждаше повече от доволен.