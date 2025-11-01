ЗАРЕЖДАНЕ...
|Биолог за 8 часовия сън: Глупости от индустриалната епоха
Еволюционният биолог от Харвард Даниел Е. Либерман нарича 8-часовия сън "глупости от индустриалната епоха“ и проучванията показват най-нисък риск от смъртност при седем часа сън, а не при осем, съобщава американското списание Fortune, цитирано от bTV.
Според Либерман идеята, че хората естествено спят осем часа, няма научна основа. Данните от полеви проучвания сред общности без електричество показват средна продължителност на съня от 6-7 часа, което противоречи на норма от осем часа.
Затоплянето на краката преди сън действа като естествено приспивателно
Между 15 и 20% от хората страдат от безсъние
Той разглежда правилото за осем часа като наследство от индустриалната революция, а не като биологична необходимост. Епидемиологичните проучвания показват, че минималният риск от заболяване се наблюдава при приблизително седем часа сън, а при по-малко или повече сън рискът се увеличава, образувайки U-образна крива.
Популярни преразкази на неговите възгледи подчертават, че седем часа често са по-полезни от осем за здравето, въпреки че точното количество зависи от възрастта, състоянието и индивидуалните характеристики.
Експертката по съня Ребека Робинс обясни произхода на мита за "осем часа“ и предложи да се съсредоточим върху качеството на съня, а не върху магическо число.
Нередовният сън е по-опасен от недостатъчения - застрашава сърцето и мозъка
Повече от една трета от американците спят по-малко от седем часа, подчертавайки важността на редовността и хигиената на съня. Американската академия по медицина на съня и Обществото за изследване на съня препоръчват "седем или повече часа на нощ“ за възрастни, като се започне със седем – без строго ограничение от осем часа.
Големи съвременни проучвания показват U-образна връзка между продължителността на съня и рисковете за здравето, като най-ниските нива на смъртност се наблюдават при около седем часа сън.
Данните от проекта UK Biobank също разкриват повишени рискове при кратък сън (по-малко от 7 часа) и дълъг сън (повече от 9 часа), дори след отчитане на здравословното състояние и начина на живот. Проучванията с биомаркери потвърждават същия модел: отклоненията под 7 часа или над 8-9 часа са свързани с признаци на биологично стареене, въпреки че причинно-следствените връзки могат да бъдат объркани от заболявания, които увеличават времето, прекарано в леглото.
Кой е най-подходящият график за сън?
Целта е 7-9 часа, като 7 часа са смятани за реалистичен минимум, ако се събуждате освежени и се чувствате добре. Увеличете продължителността на съня си до 9 часа, ако сте болни, бременна или под силен стрес.
Ако постоянно се нуждаете от повече от 9 часа, консултирайте се с лекар, за да изключите наличието на основни медицински състояния (депресия, сънна апнея, хронични заболявания). Фокусирайте се върху редовността и качеството на съня – постоянно време за лягане и събуждане, сутрешна светлина, минимална синя светлина вечер, хладна и тъмна спалня и ограничаване на кофеина и алкохола. Изследователите препоръчват фокусът да се измести от твърда норма към диапазон, базиран на данни, и как се чувствате през деня. Качеството и редовността на съня имат много по-голямо влияние върху здравето и работоспособността, отколкото опитите да се "стигне до осем часа“
