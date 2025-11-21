ЗАРЕЖДАНЕ...
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Европа"
© Инстаграм
"Да нося титлата "Мисис България Европа“ е огромна привилегия и чест за мен! Това е най-престижният конкурс за омъжени и семейни дами у нас — символ на женственост, класа, отговорност, харизма и най-вече добър пример. Горда съм, че представлявам българската жена именно в тази категория.", написа чаровната Биляна в публикация в профила си в Инстаграм към снимки от бляскавата вечер.
Инициаторът за участието й е дъщеря й Никол. След като вижда пост във Facebook, тя изпраща снимки и биографията на майка си, без да ѝ каже. "Идеята ми хареса, усетих го като правилния момент“, признава Биляна.
Години наред тя се развива в различни роли – атлет, нутриционист, автор, бизнес дама – и усеща, че участието е естествено продължение на всичко това. "Казах си, че искам да покажа цялата си женска сила и хармония по един различен начин.“
"Първата ми мисъл беше: "Леле, представям си колко уникално преживяване ще е на световния финал!’“, разказва Биляна. След това я връхлита благодарност – признание за много години работа и отдаденост. Тя вярва, че смисълът на короната е отговорност:
"Да бъда пример – за жените, за момичетата, за семействата. Дава ми още един глас, който да използвам за смислени каузи.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:59 / 21.11.2025
Богата на витамини и антоксиданти, дюлята е чудесен плод за есенн...
22:46 / 21.11.2025
Какви са стъпките, за да измерим правилно кръвното си налягане?
21:30 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната ...
17:46 / 21.11.2025
Чаровна водеща на NOVA стана майка за първи път
16:39 / 21.11.2025
Новолунието задейства невероятни трансформации в живота на няколк...
08:28 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.