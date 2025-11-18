ЗАРЕЖДАНЕ...
Биляна Гавазова с доста странно признание
©
"Страхът сковаваше ръцете ми всеки път, когато трябваше да се явявам на кормуване. Отказвах се на няколко пъти, след като получавах мускулна треска от стискане на волана", спомня си тя.
"По това време бях преживяла и катастрофа. Едва преди няколко месеца започнах да карам извънградско. "Голяма работа" беше да стигна до 100 км/ч на магистралата", сподели още Биляна.
Наскоро тя сподели видео, на което се вижда рисково шофиране надруги шофьори и написа:
Петък вечер из българските пътища - руска рулетка!
Не е само до инфраструктура и до държавна политика, до манталитет е....и до акъл.
Някой те чака, не разбра ли?
И нас с детето също.
Още по темата
/
"Вип брадър" се завръща
17.11
Още от категорията
/
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:01 / 17.11.2025
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, к...
17:01 / 16.11.2025
Яна Маринова: Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад...
14:38 / 16.11.2025
Пилот: Самолетът не "лети сам", когато е на автопилот
13:18 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.