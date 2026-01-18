ЗАРЕЖДАНЕ...
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Гейтс отново насочва вниманието към сериозните социални промени, които според него ще съпътстват навлизането на изкуствения интелект. Той подчертава, че темпото на развитие на тези технологии е изключително бързо и неминуемо ще промени пазара на труда. По думите му през следващото десетилетие интелектът ще стане практически "безплатен“ и масово достъпен – от висококачествени медицински консултации до отлично образование.
Според Гейтс дейности като производство, транспорт и земеделие постепенно ще бъдат автоматизирани и до голяма степен "решени“ от технологиите. Макар да вижда огромен потенциал изкуственият интелект да ускори иновациите, той признава и несигурността, която това ще донесе. Гейтс поставя въпроса дали хората ще приемат с радост една силно съкратена работна седмица или ще изпитват носталгия по времената на 45-часовата работна седмица, както и доколко работните им места са защитени от автоматизация.
Проучване на Microsoft от миналата година показва, че професиите, свързани с информация, комуникации и творчество – като писатели, преводачи и историци – ще бъдат сред най-силно повлияните от изкуствения интелект. Въпреки това компанията не очаква тези дейности да изчезнат напълно. За разлика от тях, професиите, изискващи тежък физически труд, се смятат за по-слабо застрашени.
Дискусията около бъдещето на труда и изкуствения интелект предизвиква сериозни реакции в технологичния сектор. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей предупреждава, че до половината от началните офис позиции могат да изчезнат в рамките на пет години.
Главният дизайнер на Mercedes-Benz дори прогнозира, че в следващото десетилетие тези работни места ще бъдат напълно заменени от изкуствен интелект на значително по-ниска цена. Други експерти, сред които и милиардерът Марк Кубан, обаче смятат, че в дългосрочен план новите технологии ще създадат повече работни места, отколкото ще премахнат.
