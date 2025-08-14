Безработни младежи дават пари, за да се преструват, че ходят на работа 

© BBC Никой не би искал да работи без заплата или още по-лошо – да се налага да плаща, за да работи. И все пак идеята се заражда благодарение на тежките условия на работните места, високата конкуренция и безработица, която е над 14% в Китай.



С все по-трудното намиране на истински работни места, някои млади хора предпочитат да платят, за да влязат в офис, отколкото просто да си стоят вкъщи.



30-годишният Шуй Джоу е имал бизнес с храни, който се е провалил през 2024 г. През април тази година той започва да плаща 30 юана, или около 4,20 долара на ден, за да "работи" в офис, управляван от фирма, наречена Pretend To Work Company, в град Дунгуан, Китай.



Интересът към такъв тип "работа" расте , което довежда до появата на множество такива офиси в големите градове като Шънджън, Шанхай, Нанкин, Ухан, Ченгду и Кунмин.



Самите офиси пък изглеждат като истински, като са напълно функционални офиси и са оборудвани с компютри, достъп до интернет, заседателни зали и чайни.



И вместо участниците просто да седят, те могат да използват компютрите, за да търсят работа или да се опитат да стартират собствен бизнес. Понякога дневната такса, обикновено между 30 и 50 юана, включва обяд, закуски и напитки.



Д-р Кристиан Яо, старши преподавател в Училището по мениджмънт към Университета Виктория в Уелингтън в Нова Зеландия, е експерт по китайската икономика.



"Феноменът да се преструваме, че работим сега е много често срещан“, казва той. "Поради икономическата трансформация и несъответствието между образованието и пазара на труда, младите хора се нуждаят от тези места, за да обмислят следващите си стъпки или да вършат временна работа.



Г-н Джоу попадна на компанията Pretend To Work, докато разглежда социалните медии в Шиохонгушу. Той казва, че е смятал, че офисната среда ще подобри самодисциплината му. Вече е там повече от три месеца. Дори изпраща снимки на офиса на родителите си. Споменава, че така те се чувстват по-спокойни от липсата му на истинска работа.



Въпреки че участниците могат да идват и отиват, когато си поискат, г-н Джоу не си тръгва до 23:00 часа, или едва след като управителят на бизнеса си е тръгнал.



Той добавя, че другите хора там сега са като приятели. Казва, че когато някой е зает, например с търсене на работа, работи усилено, но когато има свободно време, си говори, шегува се и играе игри. И често вечерят заедно след работа.



Д-р Бяо Сян, директор на Института за социална антропология "Макс Планк“ в Германия, казва, че тенденцията в Китай да се преструват, че работят, идва от "чувство за фрустрация и безсилие“ по отношение на липсата на възможности за работа.



Собственикът на компанията Pretend To Work в е 30-годишният Фейю



"Това, което продавам, не е работно място, а достойнството да не си безполезен човек“, казва той пред BBC.



Самият той е бил безработен дълго време, тъй като по време на пандемията от COVID-19, бизнесът му е фалирал. Тогава му хрумва идеята да се преструва, че работи, което всъщност го вдъхновява да създаде сегашния си бизнес.



През април тази година той започва да рекламира Pretend To Work и в рамките на месец всички работни места са пълни.