Безпроблемно завръщане на Земята за четиримата астронавти, които напуснаха МКС
Това завръщане на Земята с няколко седмици по-рано не представлява спешна евакуация, подчерта НАСА, която се опита да успокои обществеността относно здравословното състояние на засегнатия астронавт.
"Той беше и остава в стабилно състояние“, увери Роб Навиас, представител на американската космическа агенция, малко преди тяхното напускане на МКС, около 22:20 часа. Агенцията не съобщи нито самоличността му, нито подробности за медицинския проблем.
