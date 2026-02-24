Зрителите на "Ергенът“ ще станат свидетели на безпрецедентно развитие на събитията в новия сезон на романтичното риалити. Двама от ергените ще напуснат предаването преждевременно, което ще наложи влизането на нов търсач на любовни емоции.От сигурни източници научихме, че Стоян Димов и Кристиян Генчев ще напуснат Шри Ланка по собствено желание, тъй като рано-рано ще открият любовта в лицето на две от участничките. Това ще постави продукцията пред предизвикателството бързо да включи нов кандидат – ама толкова бързо, че решават да "пуснат“ човек от екипа си, разкри наш източник.Точно така – оператор от предаването влиза в "Ергенът“. Става въпрос за Георги Гатев – "нацепен“ мачо, който е познат от риалити шоуто "Зона Х“.Изборът на Гатев е съвсем логичен – той вече е в Шри Ланка за снимките на предаването и така на продукцията не се налага да плащат за самолетни билети. Самият Жоро изявил желание да се пробва, спасявайки екипа в критичната ситуация.Дали обаче ще успее да намери любовта както своите предшественици, предстои да разбере, пише Intrigi.bg.