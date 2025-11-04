ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Без прилепи текилата ще изчезне, животните спасяват националната напитка на Мексико
За да спрат упадъка, изследователи и местни фермери си сътрудничат по проекти, които засаждат хиляди агаве и защитават колониите от прилепи, в съвместни усилия за спасяване на биоразнообразието и традиционното производство на текила.
В обширната пустиня Чиуауа в централно Мексико, сред кафявите скали се крият студени, тъмни пещери. Вътре в тях, в края на пролетта, хиляди прилепи се събират, повечето от които бременни женски, в началото на пътешествие от над 1600 километра от Южно Мексико до югозападната част на САЩ, където ще родят малките си.
Всяка нощ те летят с часове в търсене на храна, посещавайки растения, за да се хранят с нектар и едновременно с това разпространявайки цветен прашец, пше ВВС. Сред любимите им растения са пухкавите жълти цветове на агавата, които се появяват само веднъж в живота на растението, след няколко десетилетия. Агаве има дълга история в мексиканската култура. Използва се за направата на различни неща като сиропи, въжета и сапун, а сокът на растението е основната съставка в една от най-известните мексикански напитки: текилата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: